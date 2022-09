Il feretro di Elisabetta II ha lasciato la residenza scozzese di Balmoral, dove la regina 96enne è spirata tre giorni fa, per l’ultimo viaggio nel suo Paese fino al ritorno a Londra per il funerale, previsto lunedì 19. Si tratta dell’attuazione del piano previsto dalla cosiddetta “operazione Unicorno”, scattata con la morte della sovrana in Scozia: il corteo che accompagna la regina è atteso in giornata a Edimburgo, dove domani sarà esposto a un primo omaggio pubblico. Ali di folla si stanno radunando lungo il percorso per rendere tributo alla sovrana al passaggio del corteo.

Il carro funebre è uscito dal cancello principale della residenza di Balmoral – buen retiro favorito per decenni da Elisabetta e dal suo defunto consorte Filippo – salutato da due guardie sull’attenti e ha imboccato il viale per raggiungere la strada principale: al suo interno la bara con i resti mortali della regina era coperta dallo stendardo reale di casa Windsor. Alle spalle del veicolo con il feretro, una Rolls Royce con a bordo la principessa Anna, figlia secondogenita 72enne di Sua Maestà, e il marito, vice ammiraglio Tim Lawrence. Quindi alcune Range Rover di scorta. La Princess Royal, titolo attribuito ad Anna, accompagnerà le spoglie di sua madre per tutto il tragitto del viaggio fino a Edimburgo. E poi per quello successivo verso Londra nei prossimi giorni.

Quindi ha fatto una prima tappa nel villaggio di Ballater, la località scozzese più vicina alla residenza di Balmoral, dove tantissimi cittadini hanno reso un primo omaggio al feretro di Elisabetta II, transitato lentamente: la gente del posto, che la conosceva pressoché tutta di persona, si è riunita in massa di fronte alla chiesa che domina il borgo: dove la regina era solita andare alla messa la domenica con altri reali quando si trovava nella cittadina.