Sono ore di grande apprensione nel Regno Unito per la salute della regina Elisabetta. Il principe Carlo, erede al trono britannico, è giunto nella residenza scozzese di Balmoral con la consorte Camilla per stare vicino alla Sovrana 96enne, le cui condizioni si sono aggravate improvvisamente oggi. “In seguito a ulteriore valutazione questa mattina – fa sapere un comunicato di Buckingham Palace – i medici della Regina sono preoccupati per la salute di Sua Maestà e hanno raccomandato che lei rimanga sotto supervisione medica”. Tutti i figli sono al suo capezzale: sono arrivati anche i principi Anna, Andrea ed Edoardo, seconda, terzo e quartogenito della Sovrana e del defunto principe Filippo. Anche il principe William, primogenito del 73enne Carlo e secondo in linea di successione, è arrivato da Londra: secondo quanto si apprende, la moglie Kate Middleton è rimasta a Londra con i loro tre figli, mentre il principe Edoardo è arrivato accompagnato dalla consorte Sophie, nuora assai vicina a Elisabetta II in questi ultimi anni. Anche i duchi di Sussex, Harry e Meghan, sono in viaggio per raggiungere la residenza scozzese: il nipote ‘ribelle’ e la sua consorte, trasferitisi negli Usa dopo la strappo dalla famiglia reale di circa tre anni fa, erano tornati in questi giorni nel Regno nell’ambito di un viaggio europeo ma fino a oggi non si prevedeva un loro incontro con la Sovrana. E Sarah Ferguson, duchessa di York ed ex moglie del principe Andrea, ha lasciato Venezia, dove si trovava in occasione della Mostra del Cinema, per fare rientro a Londra.

La dichiarazione di Buckingham Palace senza precedenti e la mobilitazione dell’intera Famiglia Reale hanno messo subito in allerta il mondo intero. Già nelle ultime settimane erano arrivate notizie non proprio confortanti da Balmoral, ma finora erano state etichettate come circostanze legate all’età di Sua Maestà: in particolare, il figlio Carlo aveva iniziato a farle visita tutti i giorni cosa che era stata definita dagli esperti reali come “assai insolita”; in più, Elisabetta aveva dovuto rinunciare a partecipare alla messa domenicale e aveva deciso di non rientrare a Londra nemmeno per l’incontro con la nuova Premier. In questo momento tutti i conduttori in onda su Bbc sono già vestiti in nero, a lutto. Si tratta di uno dei passaggi previsti dal piano ‘London Bridge is down’ messo a punto per la morte della Regina Elisabetta II. La Bbc ha già modificato la programmazione dedicandosi solo ad aggiornamenti sullo stato di salute della Regina e a Buckingham Palace è stata interrotta la consueta cerimonia del cambio della guardia: “Niente cambio della guardia oggi”, si legge su un cartello posizionato davanti ai cancelli, come testimonia un’immagine diffusa dai media britannici. Decine di sudditi stanno cominciando a radunarsi davanti al castello di Balmoral, in Scozia, dove si trova la sovrana. Lo mostrano immagini diffuse dai media britannici: agenti di Polizia presidiano l’ingresso del viale che porta alla residenza.

Dopo aver festeggiato, lo scorso giugno, il Giubileo di Platino per i suoi 70 anni di regno, solo ieri, mercoledì 7 settembre, Elisabetta II aveva accolto la nuova premier britannica Liz Truss a Balmoral per la tradizionale cerimonia del “baciamano” con cui aveva designato formalmente il nuovo Primo Ministro: la Regina era apparsa in forma, aiutata nei movimenti dal suo bastone da passeggio, anche se visibilmente dimagrita e con evidenti lividi sulle mani: questi potrebbero essere causati dall’età ma anche dall’inserimento di aghi per trattamenti. “L’intero Paese è profondamente preoccupato per le notizie giunte da Buckingham Palace“, ha dichiarato la premier Truss. “I mie pensieri e i pensieri di tutto il popolo del Regno Unito sono per sua Maestà la Regina e per la sua famiglia in questo momento”, ha aggiunto. Toni analoghi dal presidente della Camera dei Comuni, Lyndsay Hoyle, che ha detto in aula di essere “certo di esprimere i voti di tutto il Paese” nel manifestare l’auspicio che la sovrana possa riprendersi. E non ha nascosto i timori neanche l’arcivescovo di Canterbury: “Le mie preghiere e le preghiere delle persone della Chiesa d’Inghilterra e della Nazione, sono oggi con Sua Maestà la Regina – ha scritto Justin Welby su Twitter – Possa la presenza di Dio rafforzare e dare conforto a Sua Maestà, la sua famiglia e coloro che si prendono cura di lei a Balmoral”.

“Rumors su un possibile tumore della Regina” – Nicholas Witchell, corrispondente reale della Bbc, ha affermato che questo è “chiaramente un momento molto significativo” e ha avvertito: “Siamo in una situazione in via di sviluppo. Tutto sommato, sono ore molto cupe”. Il grande cambiamento nella salute della Regina è arrivato, ha ricostruito Witchell, lo scorso ottobre, quando la Sovrana aveva annullato un viaggio in Irlanda del Nord ed era rimasta ricoverata in ospedale per una notte: da allora ci sono state diverse visite in ospedale ma sono state tutte in regime ambulatoriale. Il corrispondente reale ha quindi sottolineato che la domanda chiave è se in realtà Elisabetta II non abbia qualcosa “che non è stato ammesso” da parte di Buckingham Palace: in particolare, sembra ci siano stati “rumors su un possibile tumore della Regina”, ovviamente non confermati.

La Bbc cambia il palinsesto – A conferma dell’attenzione di tutto il mondo su quanto sta accadendo a Balmoral il sito della famiglia reale è andato in tilt dopo che è stata diffusa la notizia di un aggravamento di salute per la regina Elisabetta. Sui monitor è apparso un messaggio di errore che diceva: “Gateway time-out“. La situazione è critica al punto che la Bbc ha interrotto il suo programma diurno su Bbc 1 per trasmettere un notiziario in diretta sulle condizioni di salute della regina Elisabetta.

Il protocollo in caso di morte della Regina – “London bridge is down”: viaggerà su una linea telefonica privata e riservata la comunicazione della morte della regina Elisabetta II. Il suo segretario chiamerà la prima ministra (in questo caso Liz Truss) e pronuncerà solo quella frase che segna l’avvio del protocollo in caso della morte della Regina, che si chiama, per l’appunto, “London bridge is down‘, ossia: il ponte di Londra è caduto. Solo dopo saranno informati gli altri: il segretario di gabinetto e alcuni tra ministri e funzionari più anziani. Solo in un secondo momento, sarà rilasciata una nota stampa. I primi a riceverla saranno le redazioni dell’agenzia di stampa Press Association che comunicherà al mondo intero della morte della Regina.

Articolo in aggiornamento