Un grande incendio è divampato in via Monza 100 a Gessate, Milano, questa notte intorno alle 4.30. Sono ancora da accertare la cause dell’incidente e non ci sono feriti. Il rogo è avvenuto all’interno di una ditta, la Csc Italia, che fornisce a molte banche medio-piccole i terminali Pos. Circa 5mila sarebbero ora distrutti o inutilizzabili.

A chiamare i vigili del fuoco è stato il servizio di vigilanza dell’azienda e sono subito intervenute sette squadre di pompieri, impegnate per tutta la mattina nello spegnere l’incendio.