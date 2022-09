Inseguimento da film in mattinata a Milano da parte dei carabinieri sulle tracce di un’auto che sfrecciava a tutta velocità nel tunnel di via Gattamelata in direzione della città. Il fatto è accaduto poco dopo le 8.30 del mattino. L’auto dei fuggitivi, con targa romena, a bordo della quale si trovavano 4 persone, ne ha urtata un’altra e si è ribaltata. “Stavo andando in ufficio, lavoro qui vicino. Mi è sfrecciata di fianco questa macchina ho visto adesso che è un bmw. Ho sentito una gran botta. Ho sentito le sirene, pensavo fosse l’ambulanza. Mi sono spostata ma ho fatto appena in tempo. Mi è sfrecciata quest’auto accanto e poi l’ho vista volare”, racconta una signora che ha assistito a quanto accaduto e per poco non è stata travolta.

I quattro sono poi scappati a piedi nei dintorni del tunnel in diverse direzioni ed è scattata una caccia all’uomo. I carabinieri sono riusciti a catturarli. Con certezza ne sono stati presi tre, stando alle prime testimonianze dei presenti. Sul quarto si attendono conferme. A lungo bloccata la circolazione.