Nuovo botta e risposta a distanza fra il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden e l’ex inquilino della Casa Bianca, Donal Trump. Nel suo discorso all’ Independence Hall di Filadelfia, Joe Biden ha affermato che “eguaglianza e democrazia sono sotto attacco”, definendo “l’ideologia estrema” di Trump una “minaccia per le fondamenta stesse della repubblica” degli Stati Uniti. Biden ha anche puntato il dito contro la frangia repubblicana che fa riferimento all’ex presidente, la cosiddetta “Maga“, dallo slogan usato da Trump nella campagna del 2016, “Make America Great Again”.

La risposta piccata del Tycoon non si è fatta attendere. “Il presidente degli Stati Uniti deve essere pazzo, oppure soffre di demenza“, ha affermato Donald Trump sul suo social Truth. “Qualcuno dovrebbe spiegare a Joe Biden, lentamente ma appassionatamente, che “Maga” significa, con la forza che possono ottenere le semplici parole, “Rendere di nuovo grande l’America!” Se non vuole rendere di nuovo grande l’America, e, attraverso le sue parole, azioni e pensieri, non lo sta facendo, di certo non dovrebbe rappresentare gli Stati Uniti d’America”, ha proseguito Trump.

L’ex presidente Usa, in un’intervista rilasciata a Wendy Bell Radio, ha anche detto che se si ricandiderà e vincerà le elezioni, prenderà “molto, molto seriamente” in considerazione la grazia completa per i rivoltosi che hanno fatto irruzione nel Campidoglio il 6 gennaio del 2021. “Se deciderò di candidarmi e se vincerò, guarderò con molto, molto favore alla grazia. La grazia completa“. Trump aveva fatto una promessa simile durante gli ultimi giorni del suo mandato, quando alcuni dei rivoltosi del 6 gennaio erano già in carcere. Nessuno, tuttavia, è stato graziato prima che lasciasse l’incarico.