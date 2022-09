Il fuoco dell’artiglieria non ha fermato gli ispettori dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica che sono arrivati alla centrale nucleare di Zaporizhzhia dopo un ritardo di quasi tre ore a causa degli scontri che si sono registrati nelle aree che i funzionari avrebbe dovuto attraversare per giungere al sito. In un clima di grande ostilità con un rimpallo di accuse tra Kiev e Mosca, gli esperti dell’Aiea sono partiti questa mattina dalla città di Zaporizhzhia per visitare l’omonima centrale nucleare occupata dai russi, che si trova nella vicina cittadina di Energodar. Il viaggio ha subito una battuta di arresto a causa degli scontri lungo il percorso, ma alla fine è riuscita a giungere all’impianto.

Il sopralluogo era stato confermato nonostante l’escalation di fuoco, come aveva tenuto a precisare il direttore generale dell’Agenzia Onu, Rafael Grossi: la missione è al corrente dell’“accresciuta attività militare nella zona” – aveva detto questa mattina -, ma che andrà avanti come programmato per raggiungere la centrale nucleare di Zaporizhzia e incontrare il personale”. Il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov, ha detto di aspettarsi dalla missione “imparzialità”, mentre da parte russa si starebbe facendo di tutto per consentire ai tecnici dell’Aiea di fare il loro lavoro in tutta sicurezza. “Stiamo facendo di tutto affinché la centrale sia sicura, che funzioni in sicurezza, e perché la missione dell’Aiea realizzi tutti i suoi piani”, ha assicurato Lavrov.

SCAMBIO DI ACCUSE – Le operazioni militari sul territorio, però, sono in corso dalle prime ore dell’alba. La cittadina di Energodar è sotto il fuoco di artiglieria russo da stamane alle 5:00 ora locale (le 4:00 in Italia) con elicotteri, cannoni e sistemi missilistici a lancio multiplo: lo ha reso noto su Telegram il capo dell’amministrazione militare del distretto di Nikopol, Yevhen Yevtushenko, riportato da Ukrinform.

L’agenzia di stampa russa Interfax ha riferito invece che l’azione militare è stata la risposta alla presenza di una squadra d’assalto ucraina che avrebbe cercato di atterrare nella zona per impedire l’ispezione alla centrale: “Intorno alle 6:00 di oggi (le 5:00 in Italia), due gruppi di sabotaggio dell’esercito ucraino per un massimo di 60 persone, a bordo di sette barche, sono sbarcati sulla riva del bacino idrico di Kakhovka, tre chilometri a nord-est della centrale nucleare di Zaporizhzhia, e hanno cercato di prendere il controllo della centrale”, ha dichiarato il Ministero della Difesa russo. “Quattro proiettili di artiglieria (ucraini, ndr) sono esplosi a 400 metri dal primo reattore” della centrale nucleare di Zaporizhzhia, si legge ancora nel comunicato della Difesa russa.

La tensione nell’area, dunque, rimane alle stelle. A causa degli scontri, infatti, si è deciso di spegnere il reattore 5: secondo Energoatom il reattore ha smesso di funzionare automaticamente alle 4:57 (le 3:57 in Italia) “dopo un attacco delle truppe russe”, ma il capo dell’amministrazione nominata da Mosca a Zaporizhzhia, Volodymyr Rogov, ha affermato invece che il reattore è stato spento in seguito ai colpi di artiglieria ucraini, come riporta la Tass.

Sulle modalità della missione ci sono ancora dei nodi irrisolti: secondo Grossi durerà “alcuni giorni” dopo i quali “avremo un’idea di cosa sta succedendo”, ma le autorità filorusse locali hanno posto una serie di paletti all’ispezione, a cominciare dal tempo a disposizione per gli esperti, che avranno una sola giornata per controllare la centrale al fine di “prevenire un incidente nucleare” e “preservare” il sito.