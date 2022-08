È il giorno atteso da settimane: la delegazione dell’agenzia Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) si sta dirigendo a Zaporizhzhia dove condurrà l’ispezione indipendente per stabilire se la centrale, in mano ai russi dopo l’invasione dell’Ucraina ordinata da Vladimir Putin, rispetti gli standard di sicurezza e se esistano reali rischi imminenti di incidente nucleare. Mosca, per bocca della portavoce del ministero degli esteri, Maria Zakharova, ha fatto sapere che “farà tutto il possibile per assicurare il successo della visita”. Il direttore generale dell’Agenzia, Rafael Grossi, che è parte della delegazione, ha inoltre manifestato l’intenzione di istituire una missione permanente nell’impianto. Intanto, continuano gli scontri tra le due parti in conflitto e si registra un nuovo incendio in un deposito di petrolio nella Crimea occupata dai militari del Cremlino.

A dare notizia del rogo vicino alla città di Dzhankoy è Nexta, sito d’opposizione bielorusso che trasmette in inglese da Varsavia, citando canali Telegram locali. Nexta accompagna il tweet con un breve video di un sito in fiamme da cui si leva una gigantesca colonna di fumo nero. Non è ancora stato chiarito dall’una o dall’altra parte se l’incendio sia la conseguenza di uno degli attacchi sferrati dall’Ucraina nella penisola sul mar Nero, nel tentativo di riconquistarla. I filo-russi fanno però sapere che le forze ucraine hanno lanciato nelle ultime 24 ore oltre 60 attacchi contro la città di Energodar che ospita la centrale nucleare di Zaporizhzhia, compresa l’area dell’impianto stesso. “Le forze armate ucraine continuano a bombardare Energodar e la centrale nucleare di Zaporizhzhia in vista della visita di una missione dell’Aiea – dicono – La centrale, il territorio circostante e la città hanno subito più di 60 attacchi di droni e artiglieria ad alto esplosivo-frammentazione dal lato di Marhanets“.

Per tutta risposta, Kiev sostiene che le truppe russe stiano colpendo con l’artiglieria Energodar, come detto dal capo dell’amministrazione militare del distretto di Nikopol, Yevhen Yevtushenko, che ha definito l’attacco una “provocazione”. Yevtushenko ha sottolineato che nei bombardamenti è stato danneggiato l’edificio del Comune di Energodar: “Sulla sponda opposta (del fiume Dnipro), l’esercito russo sta bombardando Energodar. Lo scopo di questa azione è quello di creare un’immagine adeguata per la commissione dell’Aiea e di formare un pool di residenti locali che, sotto le telecamere dei media, informino la commissione sull’attacco alla città dal nostro lato del bacino”, ha scritto il funzionario su Telegram. Da parte sua, il sindaco della città, Dmytro Orlov, ha pubblicato una foto dell’edificio comunale con diverse finestre rotte e parte della facciata danneggiata, senza fornire ulteriori dettagli. Secondo canali locali di Telegram l’edificio sarebbe stato colpito da un drone.