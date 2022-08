Quella all’impianto di Zaporizhzhia, la centrale nucleare più grande d’Europa nel sud dell’Ucraina, sarà ”la missione più difficile dell’Aiea”, l’Agenzia internazionale per l’energia atomica. Ne è convinto il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba in visita a Stoccolma, dove ha incontrato la premier svedese Magdalena Andersson e la sua omologa Ann Linde. “Questa missione sarà la più difficile nella storia dell’Aiea, date le attività di combattimento intraprese dalla Federazione Russa sul campo e anche il modo palese con cui la Russia sta cercando di legittimare la sua presenza”, ha detto Kuleba. Per questo, ha aggiunto “ci aspettiamo che la missione metta in luce la chiara violazione di tutti i protocolli di sicurezza nazionale”. “Sappiamo che la Russia mette in pericolo non solo l’ucraina ma anche il mondo intero – ha aggiunto il ministro – rischiando un incidente nucleare”.