Il G7 chiede che l’Aiea abbia libero accesso alla centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia. E’ quanto si legge in un comunicato del gruppo dei 7 paesi più economicamente avanzati. La squadra di tecnici dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica arriverà alla centrale nucleare di Zaporizhzhia entro questa settimana, come annunciato in un tweet dal direttore generale dell’Aiea, Rafael Grossi, che ha postato una foto che lo ritrae insieme agli ispettori della Missione di supporto e assistenza per Zaporizhzhia.

Dopo un tira e molla durato giorni, il team di 13 esperti dell’agenzia può finalmente partire. Una delle questioni che ha tenuto banco nelle trattative, ha riguardato la nazionalità dei membri della squadra di Grossi, con i russi che hanno imposto e ottenuto che venissero esclusi dalla missione tecnici americani e inglesi. Ammessi invece quelli cinesi e serbi, oltre ai polacchi e ai lituani. Fra i Paesi che parteciperebbero alla squadra c’è anche l’Italia, oltre ad Albania, Francia, Giordania, Messico e Nord Macedonia. Tra i membri c’è dunque anche l’italiano Massimo Aparo. Ingegnere nucleare, è vice direttore generale e capo del dipartimento di salvaguardia. È stato direttore ad interim dell’Ufficio per la verifica in Iran, dal 1° marzo 2016 e lavora presso il Dipartimento di salvaguardia dell’Aiea dal 1997.

The day has come, @IAEAorg‘s Support and Assistance Mission to #Zaporizhzhya (ISAMZ) is now on its way. We must protect the safety and security of #Ukraine’s and Europe’s biggest nuclear facility. Proud to lead this mission which will be in #ZNPP later this week. pic.twitter.com/tyVY7l4SrM

— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) August 29, 2022