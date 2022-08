Sono 17.647 i nuovi casi di Covid e 41 i morti registrati in Italia nelle ultime 24 ore, frutto di 117.767 tamponi processati, tra antigenici e molecolari, che portano il tasso di positività al 15%. È quanto emerge dai dati del ministero della Salute sulla situazione della pandemia. Tra lunedì e domenica i contagi accertati sono 156.055, in leggero aumento rispetto ai 150.954 registrati la settimana precedente. Dopo un lungo periodo di calo dei nuovi positivi, si registra quindi un trend in crescita dei casi di Covid, seppure di poco.

In calo i ricoveri (-40 rispetto a sabato): i positivi nei reparti di area medica sono 5.628. Al contrario si registra un aumento nelle terapie intensive: +2 posti letto occupati nel saldo tra nuovi ingressi e dimissioni, per un totale di 229 persone con il Covid ricoverate nei reparti di rianimazione.

Gli attualmente positivi sono 679.894, rispetto a ieri 2.681 in meno. Dimessi e guariti sono 20.951.268 (+20.287) mentre il totale dei casi dall’inizio della pandemia è di 21.806.509 quello dei decessi è di 175.347.