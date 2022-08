La risposta di Mosca alle rivelazioni pubblicate oggi sulla presenza di una spia dei servizi segreti russi infiltratasi nella base Nato di Napoli arriva via Twitter, dal profilo ufficiale dell’ambasciata russa in Italia. L’inchiesta, infatti, è stata portata condotta e pubblicata da La Repubblica, insieme al sito investigativo Bellingcat, il giornale tedesco Der Spiegel e il sito di informazione The Insider. E proprio il quotidiano italiano è finito nel mirino dei diplomatici di Mosca che hanno deciso di rispondere con un meme: “Se vedi 007 russi ovunque, forse leggi troppo La Repubblica“, si legge sotto al disegno di un anziano seduto su una panchina di un parco e circondato da grigie figure che rappresentano lo stereotipo della spia. La guerra continua anche sui social.