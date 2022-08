Un video che ritrae un nutrito gruppo ci cinghiali, se ne contano almeno otto tra esemplari adulti e giovani, sta facendo il giro della rete suscitando reazioni tra l’ironico e l’indignato. Il problema dei cinghiali non è nuovo nel capoluogo ligure che, come accade da tempo a Roma, è letteralmente invaso dagli ungulati che ormai non temono più le incursioni in ambienti fortemente urbanizzati e si spingono sempre di più in mezzo alle abitazioni.