Immagini pornografiche al posto degli orari delle farmacie e delle informazioni comunali. È quanto accaduto ad Ariccia dove, sul totem digitale posizionato nel centro del paese, in Corso Garibaldi, dove vengono fornite informazioni per conto del Comune, nella mattina di venerdì 19 agosto, i cittadini non hanno trovato le consuete scritte, ma, appunto, immagini hard. Il motivo? Un “simpatico” hackeraggio che ha incuriosito i passanti, tanto da far arrivare agli uffici comunali una valanga di telefonate per segnalare che, al posto dei consueti avvisi, come la scadenza delle tasse o appuntamenti culturali, apparivano foto di donne e uomini nudi.

A riportare la notizia è il Messaggero che parla di un immediato intervento dell’amministrazione che sta ora valutando le eventuali misure da intraprendere nei confronti degli autori dell’hackeraggio a luci rosse. Già attorno alle 9 di mattina, scrive sempre il quotidiano romano, sono intervenuti gli agenti della polizia locale che hanno constatato l’accaduto e aperto un’indagine. “Ci scusiamo con i cittadini e i turisti per l’increscioso inconveniente al quale hanno dovuto assistere passeggiando su Corso Garibaldi – ha detto il vicesindaco Giorgio Leopardi – La polizia locale è prontamente intervenuta e l’amministrazione ha provveduto a sospendere il servizio. Dai controlli effettuati è emerso che il sistema è stato hackerato, si sta quindi procedendo con le indagini per rintracciare i responsabili del gesto”.

Nonostante l’immediato intervento degli agenti, c’è chi assicura che le immagini siano state lì per molto tempo, anche qualche ora. In ogni caso quel che è certo è che l’episodio ha scatenato l’ilarità generale, soprattutto sui social dove l’argomento ha tenuto banco tutto il giorno.

Foto Google Maps