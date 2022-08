“Rabbrividisco quando penso a Matteo Salvini, che per la lotta alla microcriminalità propone, per i giovani, la leva obbligatoria. Dopo le difficoltà dovute alla pandemia, noi puntiamo sul supporto psicologico“. A dirlo, in conferenza stampa al Nazareno, è stata Elly Schlein, vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, candidata alle elezioni del 25 settembre col Pd, da indipendente: “La destra non parla mai di salari, non parla mai di precariato – ha aggiunto – è ossessionata dall’immigrazione ma non vede l’emigrazione di tanti giovani competenti”.