Mistero all’isola d’Elba, dove da ormai quasi 24 ore non si hanno notizie di Marina Paola Micalizio. La donna, 48 anni, è la figlia di Pippo Micalizio, ex super poliziotto noto anche per essere stato il numero due della Direzione investigativa antimafia. La famiglia Micalizio, infatti, aveva una villa all’isola d’Elba dove la donna scomparsa trascorreva le vacanze.

Marina Micalizio è scomparsa da ieri sera. All’alba, come racconta l’agenzia Adnkronos, è stato ritrovato morto, sugli scogli, il suo cane. Nei pressi c’era anche il cellulare della donna. Le attività di ricerca sono coordinate dai Vigili del Fuoco e dai Carabinieri Forestali, in quanto la scomparsa era stata segnalata in zona boschiva. Partecipa anche la Capitaneria di Porto. È stato anche attivato il Piano Provinciale di Ricerca Scomparse.

Originario della Sicilia – era nato a Pedagaggi, frazione di Carlentini, in provincia di Siracusa – e morto nel 2005, quando aveva 60 anni, Pippo Micalizio si guadagnò nel tempo l’appellativo giornalistico di ”superpoliziotto” per via delle prime grandi maxi operazioni contro la mafia e la ‘ndrangheta a Milano, da lui dirette a cavallo tra gli anni settanta, ottanta e novanta. Promosso a Roma, venne nominato vice direttore della Dia e diventò numero uno dei Servizi centrali antidroga. Il presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro lo nominò commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica nel 1994, mentre nel 2001 venne inviato dal Viminale a Genova come ispettore per gestire le indagini post G8 sull’irruzione di poliziotti e carabinieri nella scuola Diaz e i fatti controversi nella caserma di Bolzaneto. L’11 luglio del 2003 venne quindi nominato prefetto e collocato fuori ruolo presso la presidenza del Consiglio.