Un uomo di 51 anni, è stato ucciso nel parcheggio di uno stabilimento nel Foggiano, a Marina di Lesina, con colpi di arma da fuoco. Secondo i primi dettagli emersi dall’attività investigativa condotta dai carabinieri del Comando provinciale dell’Arma, la vittima è Maurizio Cologno, parcheggiatore abusivo, noto alle forze dell’ordine per droga e reati contro il patrimonio. “Abbiamo sentito le urla e poi abbiamo visto una persona accasciata a terra. E’ successo tutto in pochi istanti, non sappiamo nient’altro”. E’ quanto riferiscono dal lido Holiday a Marina di Lesina, dove è avvenuto l’omicidio. Le indagini sono condotte dai carabinieri del Comando provinciale dell’Arma.