Lo scrittore indiano Salman Rushdie è stato aggredito oggi a New York mentre stava tenendo una conferenza nella cittadina di Chautauqua. Da una prima ricostruzione della polizia americana, sulla base anche di un filmato che circola in Rete, un uomo è salito sul palco sul quale si trovava lo scrittore e lo ha ferito al collo con un’arma da taglio. Lo riporta la Bbc, precisando che secondo le ultime notizie diffuse dalla polizia l’uomo responsabile dell’aggressione ha attaccato anche il moderatore dell’evento alla Chautauqua Institution. Le condizioni di Rushdie non sono state per ora rese note, l’assalitore è stato catturato: una foto scattata subito dopo l’aggressione mostra un agente della sicurezza con le mani sul petto di Rushdi

Rushdie è autore di scritti che hanno portato a minacce di morte dall’Iran negli anni ’80. Il suo libro “Versetti satanici” è stato bandito in Iran dal 1988, poiché molti musulmani lo considerano blasfemo. Un anno dopo, il defunto leader iraniano, l’ayatollah Ruhollah Khomeini, ha emesso una fatwa, o editto, chiedendo la morte di Rushdie. Una taglia di oltre 3 milioni di dollari è stata offerta anche a chiunque uccida Rushdie. Il governo iraniano ha preso le distanze da tempo dal decreto di Khomeini, ma il sentimento anti-Rushdie è rimasto. Nel 2012, una fondazione religiosa iraniana semi-ufficiale ha aumentato la taglia per Rushdie da $ 2,8 milioni a $ 3,3 milioni.