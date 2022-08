Un ragazzino di 12 anni è stato travolto e ucciso in sella alla sua bicicletta in via Bartolini alla periferia nord- ovest di Milano. Il dodicenne, di origini nordafricane, è morto sul colpo, mentre il conducente non si è fermato a soccorrerlo. L’incidente è avvenuto pochi minuti dopo la mezzanotte. Gli operatori del 118 arrivati sul posto, hanno dovuto soccorrere anche un familiare sotto choc.

Nelle ore successive, il pirata della strada, un 22enne italiano si è costituito. Gli agenti della Polizia locale di Milano stanno valutando la sua posizione, in particolare l’ eventualità che il giovane abbia assunto droga o alcol.