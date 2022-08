Una turista norvegese è stata aggredita nella tarda serata di sabato nella zona di Campo de Fiori a Roma dopo avere respinto le avances di un ragazzo. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che hanno bloccato l’aggressore, un giovane di 21 anni. Secondo una prima ricostruzione la ragazza, che era in vacanza a Roma, avrebbe rifiutato le attenzioni del ventenne che per tutta risposta l’ha picchiata violentemente rompendole il setto nasale e lasciandola a terra priva di sensi. La giovane è stata trasportata in ospedale dove le sono state riscontrate ferite guaribili in 30 giorni. Le forze dell’ordine sono riuscite a rintracciare il ventenne che è stato bloccato poco distante dal luogo dell’aggressione: accusato di lesioni gravi, è stato condannato a 8 mesi.

L’aggressione si è verificata intorno alle 23.30 in via dei Giubbonari. I testimoni hanno riferito di aver visto la ragazza in una maschera di sangue. La giovane è stata trasportata all’ospedale S.Spirito dove i medici l’hanno refertata con una prognosi di 30 giorni: la ragazza dovrà anche essere operata. “Era sempre nervosa, non si divertiva, quando le ho chiesto perché stesse così mi ha preso a schiaffi – ha detto il 21enne in aula questa mattina all’udienza per direttissima ammettendo sostanzialmente i fatti – quando siamo usciti dal locale abbiamo continuato a discutere, a quel punto l’ho spinta a terra e le ho dato un calcio”. Al termine dell’udienza, per il turista norvegese, incensurato, il giudice ha convalidato l’arresto e ha applicato la pena di 8 mesi dopo un accordo raggiunto tra pm e difesa.