Il Partito democratico, sui propri canali ufficiali, ha pubblicato un estratto della conferenza stampa di cinque giorni, dopo l’accordo siglato tra Carlo Calenda ed Enrico Letta. In particolare, vengono sottolineati i passaggi in cui il leader di Azione si dice “pienamente soddisfatto” e che “da oggi le polemiche e le discussioni sono finiste, basta, si va a vincere”. Allo stesso tempo, c’è il segretario del Pd che ribadisce di voler continuare a costruire alleanze – cosa fatta, poi, con Verdi e Sinistra italiana – come scritto nell’intesa firmata anche da Calenda.