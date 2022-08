Una ragazza di 18 anni, in vacanza con la famiglia a Riccione, è stata violentata nella notte tra giovedì e venerdì scorso dopo una serata in discoteca. La giovane avrebbe subito violenza da un uomo 35enne, veneto, anche lui in vacanza in Romagna. I due si sarebbero conosciuti durante una serata alla “Baia Imperiale”, discoteca a Gabicce Monte, in provincia di Pesaro Urbino. Dopo aver trascorso qualche ora insieme, intorno alle 2 l’uomo si sarebbe offerto di accompagnare la ragazza in hotel. Ed è a questo punto che la serata avrebbe preso tutt’altra piega.

Una volta in auto, infatti, il 35enne avrebbe violentato la giovane, costretta a subire anche percosse per rimanere in silenzio. Scesa dalla vettura, la 18enne avrebbe chiamato i familiari per essere accompagnata in ospedale dove sarebbero state accertate alcune fratture con una prognosi di 45 giorni. Allertata la polizia sono state avviate le indagini ed è scattato il fermo poi convalidato con trasferimento dell’aggressore in carcere. La competenza è ora passata alla Procura di Pesaro, in quanto l’episodio è avvenuto nel territorio di Gabicce.