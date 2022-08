Sono in leggero calo i contagi quotidiani da coronavirus in Italia. Secondo l’ultimo bollettino diffuso dal ministero dell’Interno, sono infatti 42.976 le persone risultate positive nelle ultime 24 ore, contro le 45.621 di ieri. Il tutto però a fronte di un calo dei tamponi processati che passano dai 255.797 di ieri ai 242.010 dell’ultima giornata: di conseguenza, il tasso di positività rimane stabile al 17,7%, contro il 17,8% ieri. Le vittime sono 161, in calo rispetto alle 171 di ieri.

Numeri più alti quelli che invece riguardano le persone guarite dalla malattia nelle ultime 24 ore: sono 68.947 quelle che si sono negativizzate. Dato che favorisce un calo del numero degli attualmente positivi che sono 26.149 in meno, attestandosi a 1.175.294. Di conseguenza cala anche la pressione sulle strutture ospedaliere italiane e sui reparti adibiti al trattamento dei pazienti Covid. Sono 362 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 34 in meno rispetto a ieri, con 31 ingressi giornalieri. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 9.734, 272 in meno rispetto a ieri.