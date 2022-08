Nessuna conferma della presenza di Nancy Pelosi a bordo di “SPAR19”, il Boeing c-40, operato dalla Us Air Force che starebbe trasportando la speaker della Camera nel suo viaggio nel sud- est asiatico, durante il quale Pelosi dovrebbe fare tappa sull’isola di Taiwan. Il volo SPAR19 è decollato dall’aeroporto Subang di Kuala Lampur verso le 15:40 ora locale, ma, come riferito da Bloomberg che ha citato il sito di monitoraggio del traffico areo Flightradar24 , si è diretto a est verso l’isola del Borneo e non verso Taiwan. Circa 300 mila utenti di Flightradar24 stanno seguendo il tragitto del Boeing, o almeno ci provano dal momento che non è possibile stabilire se a bordo effettivamente ci sia la speaker. Nel frattempo un allarme bomba nello scalo internazionale nella città di Taoyuan, nel nord di Taiwan. Secondo quanto riferisce l’ufficio della polizia aeroportuale, tre ordigni esplosivi sarebbero stati collocati all’interno della struttura, mentre l’attività di controllo e di eventuale messa in sicurezza sarebbe stata affidata ad una squadra speciale. La tensione sul fronte di Taiwan, in vista di un possibile pit stop nella ‘provincia ribelle’- come la definisce Pechino- da parte della speaker della Camera dei rappresentanti Nancy Pelosi che, però, arriverà allo scalo di Songshan, usato per fini civili e militari.

Le unità militari del Comando del teatro meridionale dell’Esercito popolare di liberazione sono in stato di massima allerta. Sono stati avvistati sorvoli di caccia cinesi intorno a Taiwan. Un funzionario dell’Isola ha riferito come la Cina stia intensificando l’attività militare in vista dell’arrivo oggi di Pelosi, a Taipei (capitale di Taiwan). La tappa taiwanese tuttavia non compare ufficialmente nell’itinerario del viaggio in Estremo Oriente. Nella serata di ieri gli Stati Uniti hanno spostato la portaerei Ronald Reagan e la flotta che la accompagna, inclusi due sotto marine nucleari, in acque sufficientemente vicine a Taiwan per poter “coprire” l’eventuale visita di Pelosi. La Casa Bianca ha ribadito che la decisione spetta unicamente alla presidente della Camera, nei giorni scorsi il Pentagono aveva però sconsigliato il passaggio dall’isola.

Sul fronte opposto si sono registrate diverse minacciose dichiarazioni delle forze armate e delle autorità cinesi. Navi militari cinesi seguono i movimenti della flotta statunitense e jet di Pechino sorvolano i cieli in prossimità dell’isola. L’aeronautica militare di Taiwan ha schierato altri otto caccia Mirage 2000 di fabbricazione francese in una base aerea nel sud-est della contea di Taitung. L’esercito di Taiwan si è detto oggi “determinato, capace e fiducioso” di poter proteggere l’isola dalle crescenti minacce della Cina legate a una possibile visita sull’isola della presidente della Camera degli Stati Uniti Nancy Pelosi. “Stiamo preparando meticolosamente vari piani e le truppe adeguate saranno inviate per rispondere in linea con i regolamenti di risposta alle situazioni di emergenza e alla minaccia posta dal nemico”, ha reso noto il ministero della Difesa in un comunicato.

La presenza di Nancy Pelosi a Taipei, la capitale di Taiwan, avrebbe un alto significato simbolico ed è pertanto diplomaticamente molto delicata. La Cina rivendica il controllo sull’Isola che viceversa cerca di mantenere la sua indipendenza, appoggiata dagli Stati Uniti. Le tappe ufficiali del viaggio della presidente includono Giappone, Malaysia e Singapore. Secondo il quotidiano locale Liberty Times, Pelosi potrebbe però atterrare a Taiwan già alle e 22.20 (ora locale) di questa sera, 2 agosto. Nessuna delle più alte cariche degli Stati Uniti d’America ha messo piede a Taiwan negli ultimi 25 anni. La portavoce del ministero degli Esteri cinesi Hua Chunying, ha di nuovo aspramente criticato l’eventuale arrivo di Pelosi, aggiungendo che Cina e Usa “hanno mantenuto i contatti a livelli diversi” nella speranza che “i funzionari americani capiscano l’importanza e la sensibilità del problema e quanto possa essere pericoloso”.

Nel frattempo la Cina ha sospeso l’import di beni alimentari da oltre 180 imprese di Taiwan, una mossa che appare come una prima ritorsione contro la visita nell’isola di Nancy Pelosi. I media di Taipei hanno rimarcato che “l’improvvisa mossa delle Dogane cinesi causerà un duro colpo” all’industria alimentare locale, tra agricoltura e pesca. Secondo l’ambasciatore cinese delle Nazioni Unite, Zhang Jun, la visita di Pelosi a Taiwan mina le relazioni tra Cina e Stati Uniti: “Apparentemente questa visita è molto pericolosa e molto provocatoria“, ha osservato durante una conferenza stampa. “Se si dovesse verificare, minerebbe anche le relazioni tra la Cina e gli Stati Uniti”, ha aggiunto il diplomatico. Inoltre “la situazione a Taiwan sta cambiando con il supporto di alcune forze esterne e la sua tendenza all’indipendenza si sta ulteriormente sviluppando. Se non viene fermata, la situazione potrebbe diventare fuori controllo”. Poi l’invito a Washington di “onorare il suo impegno per il principio della Unica Cina”, che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha ribadito durante una chiamata con il leader cinese, Xi Jinping.

La Russia accusa gli Stati Uniti di “destabilizzazione” in merito alla possibile visita di Nancy Pelosi. “Washington sta portando destabilizzazione nel mondo. Non ha risolto un singolo conflitto negli scorsi decenni, ma ne ha provocati molti”, ha detto sui social media Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo, dopo la messa in guardia da parte della Cina contro la visita dell’isola che Pechino considera come proprio territorio.

L’incremento della tensione tra Cina ed Usa ha avuto ripercussioni anche sui mercati con le borse asiatiche tutte in deciso calo. L’indice Composite di Shanghai cede il 2,26% mentre quello di Shenzhen arretra di quasi il 3%. La borsa di Taiwan scende del 2%, quella di Hong Kong del 2,6%. Tokyo a meno 1,4%.