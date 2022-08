“Il nostro interesse è poter dare una voce in più, autorevole, alle persone che guardano alla questione ambientale. Noi ci collochiamo nella parte progressista, vogliamo aiutare alle prossime politiche a mettere l’ambiente al centro”. Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà, nel corso della presentazione alla Camera del simbolo ‘Ambiente 2050‘, insieme a Davide Crippa e Alessandra Carbonaro. Dialogherete con il Pd? “Mi sembra strano non dialogare con il Pd. Lo abbiamo fatto per tutta la legislatura. – risponde Crippa – Abbiamo parlato con il Pd per comprendere quali modalità ci saranno per mettere l’ambiente al centro del campo progressista da qui in avanti, vedremo che risposte il Pd e Letta vorranno dare a un contenitore come questo”, conclude precisando che ‘Ambiente 2050’ non raccoglierà le firme necessarie per correre alle elezioni del 25 settembre in modo autonomo. “Oggi presentiamo un’associazione, poi vedremo quali possibilità matureranno con il Pd per parlare di temi”, aggiunge D’Incà