Una neonata di due mesi lasciata per mezz’ora in auto sotto al sole con i finestrini chiusi. Fuori dalla vettura i genitori litigano. A Borgo Montello, frazione di Latina, nel pomeriggio la temperatura si avvicina ai 40 gradi. Solo l’intervento di una giovane commessa, che sente la piccola piangere, evita la tragedia. Poco dopo arrivano carabinieri e 118: la neonata viene trasportata d’urgenza in codice rosso all’ospedale Santa Maria Goretti dove resterà ricoverata, ma non è in pericolo di vita.

A raccontare l’episodio è il Tgr del Lazio: la ragazza, che stava lavorando in un negozio, ha visto la coppia discutere e urlare in strada, accanto alla loro auto, dopo che la figlia era stata chiusa dentro la vettura. Per questo, visto che la lite non si placava, ha deciso di intervenire, prendendo la piccola e provando a portarla in un bar lì vicino. Prima dell’arrivo dei sanitari e delle forze dell’ordine, la madre è fuggita (è stata rintracciata poco dopo). Il padre invece è rimasto e ha accompagnato la figlia in ospedale. Il Tribunale per i Minorenni di Roma ha già emesso un decreto di sospensione della responsabilità genitoriale.