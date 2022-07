“È folle morire così, spero che la pena sia la massima possibile”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, ha commentato a Milano la vicenda di Civitanova Marche dove un ambulante nigeriano è stato ucciso in strada da un uomo 32enne. “Il problema è che ci sono episodi di violenza e criminalità in pieno giorno in tutta Italia. Non è possibile, ma succede perché manca la certezza della pena”, ha aggiunto a margine di un sopralluogo alla stazione Centrale di Milano. Salvini ha poi spiegato, rispondendo ai giornalisti, che non andrà a Civitanova Marche: “Non vado perché, se vado, sbaglio e strumentalizzo. La mia preghiera e l’impegno perché il responsabile sia punito è totale”.