Una volta i soldi si nascondevano sotto il materasso, oggi c’è chi li conserva all’interno di una fotocopiatrice. Peccato che a causa di un errore le banconote siano finite al macero. E si parla di un tesoro di almeno un milione di euro, con centinaia di banconote da 50, 100 e 500 euro divenute coriandoli.

La vicenda è avvenuta in una azienda di Romano d’Ezzelino (Vicenza) specializzata nello smaltimento di rifiuti. Qui è arrivato il container di materiali e dispositivi da vari ecocentri del Veneto, e – come riporta la stampa locale – dentro uno di quei container c’era una vecchia fotocopiatrice da rottamare. Nessuno però si è accorto che al suo interno c’era un vero e proprio tesoro. Gli operatori dell’azienda hanno notato la presenza del denaro quando ormai era troppo tardi, poiché la fotocopiatrie era già finita nel tritatutto.

I dipendenti dell’azienda sono rimasti con coriandoli di carta in mano. C’erano pezzi da 200 e 500 euro, per una quantità difficile da determinare con sicurezza: c’è chi parla di un milione di euro, chi addirittura due. Il Gazzettino riferisce che proprietario di quel tesoro sarebbe un pensionato 70enne. Il sindaco di Chiampo, Matteo Macilotti, ha dichiarato: “Una mattina l’ho visto, molto agitato, voleva rientrare in possesso del macchinario che egli stesso aveva conferito all’ecocentro pochi giorni prima”. L’identità dell’uomo rimane segreta, ma ci sarebbe un’indagine in corso anche per stabilire l’origine di cotanta ricchezza accumulata.