Nel pomeriggio di oggi, lunedì 25 luglio, a Pesaro verrà inaugurato il casco gigante dedicato a Valentino Rossi. L’opera è stata collocata in piazzale D’Annunzio in attesa dell’arrivo del Dottore per la cerimonia che avrà inizio alle 18:30 e a cui parteciperà anche il sindaco Matteo Ricci con Massimiliano Santini, ideatore e coordinatore del progetto.

Il maxi-casco oltre a essere un omaggio a Rossi è un’opera che si pone l’obiettivo di ravvivare una parte di viale finora dimenticata con il simbolo di una leggenda della Moto Gp conosciuta in tutto il mondo. Il monumento è alto quattro metri, largo sei e il comune di Pesaro ha aperto la possibilità di stampare la visiera del casco gigante in oleografico/3D. Così facendo le persone che si ritroveranno davanti alla “statua”, avranno la percezione di osservare gli occhi di Valentino Rossi trasparire in maniera realistica da dietro la visiera.