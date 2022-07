“È la prima volta da dieci anni che parlo senza barba…”. Esordisce così Matteo Salvini tra gli applausi dei militanti, una volta salito sul palco per un comizio elettorale a Domodossola. “Uno dirà chissenefrega – dice il leader della Lega – ma ai giornalisti interessa. Facciamo una scommessa? Domani sui giornali ci sarà Salvini senza barba e con i pantaloni corti, non quello che la Lega propone agli italiani” per il 25 settembre.

“Mi sono tolto la barba – spiega – perché era una promessa che avevo fatto a un amico. Mi aveva detto: ‘se succede una certa cosa, mi prometti che ti tagli la barba. E io, l’ho fatto. La parola vale sempre, anche ai miei danni. Quindi oggi l’ho chiamato, gli ho mandato una foto e ho detto: ‘Silvio ti ho promesso di tagliarmi la barba e me la sono tagliata…”