Break subito, controbreak subito e poi il servizio rubato decisivo al settimo gioco. Così Lorenzo Musetti ha messo in tasca il primo set della finale dell’Atp 500 di Amburgo contro l’astro nascente spagnolo Carlos Alcaraz. L’azzurro, al suo primo match per conquistare un trofeo di categoria 500 e da lunedì nella Top40 dell’Atp, ha giocato come suo solito con colpi spregiudicati mettendo in difficoltà il numero 6 al mondo, che ha perso per la prima volta un set in una finale.

Nel secondo set, l’azzurro ha ben 5 chance di chiuderla. Dopo aver piazzato subito il break nel primo game e aver dominato a lungo il gioco, è arrivato a servire per il torneo sul 5-4, portandosi avanti 40-15. Alcaraz ha annullato i due championship point e ha poi trascinato la sfida al tie-break. Lì, ancora una volta, Musetti ha imposto il suo gioco ribaltando dal 1-3 al 6-3 con cinque punti consecutivi. Con ben tre palle in mano per conquistare il suo primo Atp 500, di cui due in battuta, l’azzurro non è però riuscito a chiuderla e alla fine lo spagnolo l’ha spuntata al tie-break per 8-6.

Il terzo set (live)

1-0 Musetti – L’azzurro tiene il servizio in apertura di terzo set con Alcaraz a 30.

1-1 Alcaraz tiene – Lo spagnolo difende il turno in battuta.

2-1 Musetti – L’azzurro avanti 40-15, Alcaraz vince due punti consecutivi. Ai vantaggi, Musetti piazza subito un vincente e poi Alcaraz va in rete.