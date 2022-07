Dal Friuli-Venezia Giulia alla Toscana la situazione incendi è molto critica. I vigili del fuoco stanno ancora lavorando per domare gli incendi sul Carso e in Versilia. Sono proseguite tutta la notte e sono ancora in corso le operazioni di spegnimento dei tre incendi boschivi divampati fra Trieste e Gorizia, a Medeazza, Lisert e Sablici. Ancora fuoco sulle colline di Massarosa, vicino a Lucca. Sono state evacuate in tutto 300 persone. Ma i roghi si diffondono anche al Meridione: in Campania in tutto 12. “Confidiamo nell’aiuto dei cittadini” affinché abbiano “un comportamento responsabile per evitare altri roghi”, ha detto il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio facendo un punto sui fuochi in Italia e invitando anche la popolazione ad una “segnalazione tempestiva” in caso di avvistamento di nuovi fenomeni.

Carso – “A breve potrebbe essere interrotta l’erogazione elettrica in alcune zone di Trieste, fatto che potrebbe avere ripercussioni anche sull’erogazione idrica” che si serve dell’elettricità per le azioni di pompaggio. Lo ha detto il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, in diretta alla tv locale Telequattro. Dipiazza ha annunciato, proprio per questo pericolo, l’arrivo domani 21 luglio di alcune autobotti in città. Inoltre, per la stessa ragione, ha invitato i cittadini “a non prendere gli ascensori”. Il sindaco ha detto di essere in contatto con Terna e di aver saputo di prossimi distacchi dell’elettricità. Intanto continuano a lasciare il capoluogo friulano le persone rimaste bloccate lì a causa delle fiamme. La ferrovia rimane fuori servizio e sono in corso operazioni di spegnimento. Nonostante si registri un netto miglioramento, il fuoco non è ancora sotto controllo. Sul posto vigili del fuoco italiani e sloveni, il Corpo forestale regionale e la Protezione civile. Resta inattivo oggi il grande impianto Fincantieri di Monfalcone (Gorizia) a causa della densità di fumo nell’aria. Sono dunque circa tremila i dipendenti diretti e delle ditte dell’indotto che oggi resteranno a casa. Per loro scatta la Cassa integrazione ordinaria. Il Gruppo ha precisato che la misura è stata adottata a tutela della salute dei lavoratori. Sebbene il fumo vada diradandosi con il passare delle ore, la qualità dell’aria è tale da sconsigliare l’attività lavorativa. Il ristagno dell’aria ha infatti provocato un picco notturno elevatissimo di Pm10 nella città di Monfalcone nella quale in molti quartieri l’aria era letteralmente irrespirabile: secondo le rilevazioni dell’Arpa Fvg nella notte si sono registrati picchi di 1.600 microgrammi per metro cubo, un livello altissimo se si considera che il limite giornaliero è di soli 50 microgrammi. Sono ancora chiuse al traffico l’autostrada A4, nel tratto tra Redipuglia e Sistiana, la strada del Vallone e la ferrovia Venezia-Trieste nel tratto tra Monfalcone e Duino Aurisina. Rimane aperta, invece, la strada statale 14 nel tratto che collega Monfalcone a Trieste, con traffico intenso. Dall’alba si sono già alzati in volo nuovamente i Canadair, gli elicotteri dei Vigili del fuoco e della Protezione civile Fvg. Per quanto concerne le ferrovie, Trenitalia fa sapere che i collegamenti fra Trieste e Monfalcone non saranno ripristinati prima delle 20. In merito alle cause del rogo, sembra escludersi al momento l’azione di piromani o comunque l’ipotesi del dolo: il primo focolaio pare sia stato innescato dalle scintille provocata dalla frenata di un treno. Il forte vento che spirava in quel momento sul Carso e la vegetazione secca hanno alimentato rapidamente le prime fiamme. L’assenza di vento ha favorito l’azione di difesa delle case di Sablici, la frazione di Doberdò del lago (Gorizia) da cui sono state evacuate una ventina di abitazioni. Il Prefetto di Gorizia, Raffaele Ricciardi, ha precisato che la situazione rimane complessa: “Abbiamo dovuto procedere con l’ulteriore evacuazione di alcune famiglie a Iamiano, dopo quelle di ieri sera (19 luglio), nell’altra frazione di Doberdò del Lago, Sablici”. Si tratta in tutto di 200 abitanti. Non ci sono rischi per l’incolumità delle persone, ma sono a rischio alcune case praticamente quasi lambite dal fuoco: è stato anche spiegato che il fronte del rogo non è in diminuzione, ma spinto dal vento prosegue ad avanzare e a distruggere centinaia di ettari di bosco. Dal fondovalle si continuano a udire forti detonazioni: si tratta dello scoppio di residuati bellici. Vista la situazione relativa alla qualità dell’aria delle zone interessate dal vasto incendio sviluppatosi ieri sul Carso i Comuni di Doberdò, Sagrado, Savogna d’Isonzo, Ronchi dei Legionari e Staranzano verranno invitati ad adottare ordinanze che raccomandino per le ore serali l’uso di mascherine Ffp2 all’aperto e di tenere il più possibile chiuse le finestre, limitando gli spostamenti allo stretto necessario. I comuni di Grado, Gorizia e Duino, più lontani dal fronte del fuoco, decideranno sulla base dell’evolversi della raccolta dei dati sul territorio se adottare ordinanze. “Da oggi lo stato di massima allerta per il rischio incendi verrà esteso dalle aree del Carso, di Grado e di Lignano a tutto il territorio regionale”. Lo ha annunciato l’assessore regionale alle risorse forestali Stefano Zannier. “Le previsioni meteo non danno un quadro confortante per i prossimi giorni ed è meglio innalzare il livello di cautela – ha precisato, “è atteso quindi per le prime ore del pomeriggio il decreto con decorrenza da domani mattina (cioè il 21 luglio)”.

Massarosa, Toscana – Il rogo scoppiato sulle colline di Massarosa (Lucca) è sotto controllo per circa il 70%. Le fiamme stanno però ancora avanzando, anche se lentamente, lungo il versante di Montramito e Gualdo. È su quest’ultimo perimetro che sono concentrati i 4 canadair dei mezzi di soccorso, mentre i 4 elicotteri della flotta regionale stanno operando sul resto della superficie già in controllo. Lo rende noto la Regione la cui vicepresidente e assessora all’antincendio boschivo Stefania Saccardi e gli assessori ad ambiente Monia Monni e a trasporti e infrastrutture Stefano Baccelli, si sono recati oggi sul posto. Al momento, si spiega sono “oltre 650 gli ettari di bosco e oliveto bruciati e circa, dieci, il dato non è ancora preciso, le abitazioni; 300 le persone sfollate”. Nelle operazione di spegnimento impegnati a terra 150 uomini tra squadre di volontari e di operai forestali oltre alle squadre dei vigili del fuoco che hanno fatto affluire sul posto mezzi da altre province e anche da fuori regione. Nella notte a causa del vento i fronti di fiamma si sono rinforzati e, mutando direzione, sono arrivati sino agli abitati di Miglianello, Pieve a Elici e Montigiano, coinvolgendo anche gli insediamenti posti a fondo valle di via di Roncò, via Acquachiara e via Polla di Morto. Le operazioni continuano non senza difficoltà. Durante la notte alcuni situazioni critiche anche per il personale antincendio, dovute alla variazione di vento, alla scarsa visibilità e alle zone impervie. Durante la notte sono avvenute diverse esplosioni di serbatoi di Gpl. Sono a lavoro ancora le squadre di terra di vigili del fuoco e del personale della regione Toscana, e sono ripartiti i lanci d i canadair e degli elicotteri. Questa notte il nucleo SAPR dei Vigili del Fuoco, attraverso il sorvolo di un drone con termocamera, ha monitorato l’andamento dei fronti di fuoco per capire l’evoluzione e l’avanzamento dell’incendio, che ha aiutato la gestione delle dello scenario del personale TAS (Topografia Applicata Soccorso) e al Direttore delle Operazioni. Attualmente, si spiega ancora, alcuni fronti dell’incendio sono sotto controllo ma si sta sviluppando sempre più quello in direzione nord – nord est direzione Gualdo e fronte in direzione Fibbialla. Durante la notte il nucleo Sapr della Toscana attraverso la termocamera montata su un drone effettuerà il monitoraggio del fronte dell’incendio. Sul posto presente anche personale Aib della Regione Toscana. È stata invece riaperta nella notte la bretella autostradale Lucca-Viareggio che collega l’A11 con l’A12. Alle 5,45, come spiega il governatore Eugenio Giani su Telegram sono “ripartiti i mezzi della flotta aerea antincendio regionale e nazionale per aggredire il fronte del fuoco con 5 Canadair e 5 elicotteri senza sosta“. E ha proseguito: “C’è tanto fumo visibile in tutta la Versilia, ma il 70% del perimetro è contenuto grazie allo sforzo incredibile del nostro sistema regionale antincendio che continua senza sosta. Ma è una giornata d’inferno, un principio d’incendio a Calci e fiamme anche a Vecchiano”. Sul profilo Facebook dal Comune di Massarosa si legge inoltre che la situazione continua ad essere “di massima criticità nelle località di Pieve a Elici, Luciano e Montigiano” e che sono state “Evacuate decine di famiglie”. L’amministrazione chiede anche di lasciare libere le strade per i mezzi di soccorso. Anche a Firenze è scoppiato un incendio, nella zona Argingrosso e nello specifico nel quartiere dell’Isolotto. Lo comunica su Facebook il sindaco Dario Nardella. “Mezzi dei vigili del fuoco già sul posto – scrive Nardella – La zona non è abitata ma si consiglia a chi abita nelle vicinanze di chiudere finestre. Monitoriamo la situazione”.

Meridione – Brucia anche il Meridione: sono 12 gli incendi che stanno interessando oggi la Campania. Tre i fronti principali in provincia di Caserta: Mondragone, Sessa Aurunca e la valle di Maddaloni, dove sono state evacuate alcune abitazioni ed è stata interrotta la linea ferroviaria Caserta-Maddaloni. La Protezione civile della Regione Campania sta attualmente operando sulla zona complessivamente con tre elicotteri e due Canadair nazionali. Sono state inviate squadre di volontari a Sessa Aurunca dove è ripreso un focolaio. La Protezione civile regionale con squadre di volontari e di Sma Campania aveva già domato le fiamme anche con l’ausilio di elicotteri. Nella giornata di ieri solo nel Casertano sono stati oltre 70 gli uomini del sistema regionale Aib impegnati nella lotta attiva agli incendi boschivi. Un altro vasto incendio sta interessando da due giorni il territorio dei Monti Lattari, dove la Protezione Civile regionale ha domato un primo fronte e sta adesso intervenendo su un nuovo focolaio tra Lettere e Angri con l’ausilio di un elicottero regionale oltre alle squadre di volontari. A Taurano, in provincia di Avellino, è in corso un altro vasto incendio che, in località Madonna dell’Arco, minaccia la macchia mediterranea con 600 metri di fronte del fuoco.