Un uomo di 29 anni è stato multato per aver orinato nel piazzale di un centro commerciale di Verano Brianza (Monza). Il giovane, originario di Mariano Comense (ma domiciliano a Cassago Brianza), ha ricevuto una maxi-multa da 5mila euro dai carabinieri di Seregno. È successo alle 4 del mattino di lunedì 18 luglio. A coglierlo sul fatto è stata una pattuglia dei carabinieri durante un servizio di controllo nel parcheggio tra via Comasina e via Brunati.

A poco è servito il fatto che sia accaduto all’alba e che il giovane abbia fatto notare che non ci fosse nessuno: i carabinieri hanno applicato l’articolo 726 del codice penale, che prevede l’applicazione di una multa minima di 5mila fino a un massimo di 10mila, per chi in luogo pubblico o esposto al pubblico compie “atti contrari alla pubblica decenza” (come appunto fare la pipì per strada). Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, non è la prima volta che un gesto simile viene punito in modo severo: nel 2016 Stefano Rho, un docente delle scuole superiori, fu licenziato dopo essere stato sorpreso dai carabinieri a orinare in Val Brembana e aver dimenticato di segnalare il provvedimento penale al Ministero.