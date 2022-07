I Vigili del fuoco del comando di Gorizia, Udine e Trieste sono impegnati con tutte le squadre disponibili per un vasto incendio nella zona del Carso. Le fiamme stanno interessando anche l’area adiacente il casello autostradale del Lisert che potrebbe essere evacuato. Autovie Venete ha predisposto la chiusura del tratto della A4 tra Redipuglia e Lisert in direzione Trieste. È obbligatoria l’uscita a Redipuglia ed è stato imposto il divieto di ingresso allo stesso casello in direzione Trieste. Interrotta anche la circolazione ferroviaria tra Monfalcone e Bivio d’Aurisina. Per fronteggiare l’incendio è stato richiesto anche l’intervento dei candair. Trenitalia informa che a causa delle fiamme è ancora sospesa la circolazione tra Monfalcone e Bivio d’Aurisina, rendendo di fatto inaccessibile lo scalo di Trieste. L’incendio interessa tuttavia anche la sede autostradale, rendendo difficoltoso l’invio del servizio sostitutivo con bus. I treni – annuncia Trenitalia – potranno subire cancellazioni e limitazioni di percorso. Nel mentre il personale in servizio alla Barriera autostradale del Lisert, lungo l’A4, è stato evacuato dai Vigili del fuoco e dalle forze dell’ordine. Ne dà notizia Autovie Venete. Sul posto erano rimasti 5 operatori nella speranza che le fiamme sul Carso potessero essere domate e venisse ripristinata la circolazione, ma l’avvicinarsi del rogo alle strutture – distante non più di 200 metri – ha consigliato le autorità di procedere con l’allontanamento immediato e la messa in sicurezza degli addetti. In zona stanno operando elicotteri dei Vigili del fuoco e Canadair. I focolai sono almeno quattro e le cause sono ancora ignote le cause.

Un altro incendio è inoltre scoppiato a Roma, in zona Eur (Esposizione Universale): viene segnalato traffico in tilt sul viadotto della Magliana in entrambe le direzioni, sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco. E a Caserta: dalle ore 12:00 le fiamme hanno interessato la montagna dal comune di Maddaloni fino al Santuario di San Michele. Allarme anche in Trentino, dove, intorno alle 11.30 di oggi 19 luglio, l’allarme è scattato a Trambileno, in una zona particolarmente impervia che rende difficile l’intervento via terra dei vigili del fuoco. In una settimana è il terzo rogo, dopo le fiamme che hanno distrutto complessivamente 100 ettari di bosco a Nago e sul monte della Panarotta. Prosegue inoltre lo spegnimento dell’incendio boschivo scoppiato in mattinata sui pendii del Guncina a Bolzano. In via precauzionale alcune famiglie hanno lasciato le loro abitazioni. Ai lavori di spegnimento delle fiamme, che interessano una zona boschiva nell’immediate vicinanze del rione Gries, partecipa un elicottero austriaco. La settimana scorsa un altro rogo aveva distrutto due ettari di bosco sulle passeggiate di Sant’Osvaldo.

Sempre nel corso della mattinata i vigili del comando di Pistoia, sede centrale con il supporto di due squadre giunte dal comando di Prato, sono intervenuti nel comune di Quarrata, dove un incendio ha minacciato alcune abitazioni e un deposito di autotrasporti. Sul posto anche due squadre Aib della Regione Toscana, la polizia Locale e i carabinieri. Sono in corso le operazioni di spegnimento e di bonifica. Interventi anche nel comune di Rignano sull’Arno, in località Castiglionchio, in via Castellonchio, per un incendio di vegetazione. Intanto sono salite a circa 50 le persone sfollate dalle loro abitazioni a causa dell’incendio in corso da questa notte nei boschi sulle colline di Massarosa (Lucca), dove almeno tre edifici sono stati attaccati dalle fiamme. L’incendio, secondo quanto appreso, è ancora molto attivo a causa del forte vento che cambiando direzione ha più volte spostato il fronte delle fiamme. Sul posto è presente dalla notte il sindaco di Massarosa Simona Barsotti insieme alla Giunta per monitorare costantemente la situazione. I vigili del fuoco spiegano che “alcune famiglie che erano state evacuate stanno rientrando nelle abitazioni dove la vegetazione è stata distrutta dall’incendio e quindi sono in sicurezza, altre invece sono in corso di attuazione a causa dell’avanzamento del fronte di fuoco alimentato dal forte vento di maestrale. La bretella autostradale che collega l’autostrada A11 con quella della E80 tra Lucca e Viareggio è chiusa alla circolazione. Importante e delicato il lavoro svolto dai 4 Canadair e dai 4 elicotteri, 60 sono le unità dei vigili del fuoco a lavoro, richiesta altre unità che arriveranno da fuori regione”. Sempre in Toscana, i pompieri sono intervenuti vicino a Firenze, nel comune di Campi Bisenzio, per un incendio di sterpaglie. Le fiamme minacciano un distributore di carburante, una fabbrica di vernici e un deposito di veicoli: 24 macchine sono state bruciate. Sul posto stanno lavorando due squadre e quattro automezzi dei vigili del fuoco.

E il Piemonte, proprio a causa del caldo torrido e della mancanza di precipitazioni, ha dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale a partire da giovedì 21 luglio. La situazione è aggravata dalla pesante siccità che ha colpito la regione. Alla combustione di residui vegetali agricoli e forestali, sempre vietata per disposizione nazionale, si aggiungono le misure a carattere regionale, che vietano – entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, arbustivi e pascolivi – le azioni determinanti anche solo potenzialmente l’innesco di incendio, quali: accendere fuochi, accendere fuochi pirotecnici, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare apparati o apparecchiature che producano faville o brace, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio. È inoltre vietata qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio, tra cui, ad esempio le lanterne volanti.

“Il clima è già cambiato: numerose proiezioni scientifiche indicavano il 2050 come l’anno del Cambiamento Climatico estremo con temperature fino a 40°C all’ombra anche sul Nord Europa, in particolare sulle Isole Britanniche. Ebbene con 28 anni di anticipo, dopo siccità, incendi, 45°C diffusi su mezza Europa, ecco che la ‘profezia’ si avvera: il caldo nordafricano raggiunge anche la Terra d’Albione, l’Inghilterra, con valori termici eccezionali ed incredibili fino a 10/20 anni fa”. È il commento degli esperti de ILMeteo.it, che prevedono anche in Italia un’intensificazione del caldo: Nord e Centro già da domani proveranno la canicola dei 40/42°, mentre il versante adriatico ed il sud vivranno una fase più calda dal weekend in poi.

Nella foto: l’incendio divampato a Massarosa, nel Lucchese