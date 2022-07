E’ di 4 morti e 2 feriti il bilancio dell’assalto avvenuto ieri sera in un centro commerciale di Greenwood, nell’Indiana. L’omicida ha fatto irruzione nell’edificio, cominciando a sparare ai cittadini che si trovavano nel centro commerciale per fare compere. Lo stesso assalitore è stato freddato da un ventiduenne armato che si trovava nelle vicinanze. A renderlo noto sono stati il capo della polizia locale, Jim Ison e il sindaco di Greenwood, Mark Myers. “Il vero eroe del giorno è questo cittadino che portava legalmente un’arma da fuoco e che ha potuto fermare lo sparatore poco dopo che questi aveva iniziato a sparare”, ha detto Ison. Ancora sconosciuto il movente dell’omicidio, come anche l’identità dell’assalitore che è stato definito “maschio adulto”. Il centro commerciale è stato subito evacuato, mentre gli artificieri controllavano un pacco sospetto che è stato trovato nei bagni del centro commerciale. I controlli hanno dato esito negativo. Il fatto avviene mentre scoppiano le polemiche a seguito della diffusione del video dell’assalto alla scuola elementare di Uvalde, in Texas, avvenuta il 24 maggio scorso, dove sono morti 19 bambini e 2 insegnanti. Il sindaco della cittadina texana, ha diffuso le immagini dell’intervento della polizia nella scuola, poi rilanciate dalla CNN. I filmati dimostrerebbero il “fallimento sistematico” delle forze di polizia nel cercare di fermare l’assalitore.