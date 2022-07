Le dimissioni di Mario Draghi sono irrevocabili e portano al voto anticipato? Oppure il premier potrebbe accettare di proseguire dopo una nuova fiducia in Parlamento, come auspica una parte della maggioranza e probabilmente anche il Quirinale? La crisi di governo è diventata ufficiale dopo la mancata fiducia del Movimento 5 stelle sul decreto Aiuti, approvato al Senato senza i voti dei grillini per la presenza di una norma (estranea all’oggetto del provvedimento) che apriva la strada alla costruzione di un inceneritore per i rifiuti a Roma. Giuseppe Conte ha mantenuto gli annunci della vigilia e Draghi ha risposto nel modo più netto: ha annullato il Cdm previsto per le 15:30 ed è salito al Colle, parlando con Sergio Mattarella per meno di un’ora, dopodiché ha riconvocato i membri dell’esecutivo alle 18:15 e ha comunicato loro di considerare “venuto meno il patto di fiducia alla base dell’azione di governo”, anticipando che mercoledì prossimo (20 luglio) riferirà alle Camere. Infine si è recato di nuovo dal presidente della Repubblica per rimettere il mandato nelle sue mani.

La crisi – A quanto apprende l’Ansa, l’annuncio delle dimissioni è stato accolto in Cdm da un applauso e il ministro del Lavoro Andrea Orlando, del Pd, gli ha chiesto di “valutare, previa la debita chiarezza con le forze politiche, se ci sono le condizioni per un ripensamento“. Già, perché dall’aula di Palazzo Madama è uscito un quadro che si presta a molteplici interpretazioni: il governo Draghi ha ancora una maggioranza, ma è meno solida rispetto al passato. E soprattutto è diversa perché ha perso per strada, almeno per il momento, il partito che nel 2018 aveva vinto le elezioni. Certo di acqua sotto i ponti ne è passata da allora. E i 5 stelle hanno appena subito una scissione che gli ha sottratto il titolo di prima forza in Parlamento. Una scissione che Draghi sembra addirittura aver benedetto: un grosso errore, visto che è stata il prequel della prima crisi politica del suo esecutivo.

Il ruolo del Colle – Nel primo pomeriggio l’ex presidente della Bce è andato dal presidente della Repubblica senza passare dal Cdm. Un atto forte che suggeriva già come il premier avesse voluto dar seguito a quanto anticipato ieri da fonti di Palazzo Chigi: senza un appoggio chiaro dai 5 stelle l’esperienza del governo doveva considerarsi finita. Il Colle aveva già fatto sapere nelle scorse ore che se il governo avesse avuto comunque i numeri sarebbe stato rimandato alle Camere per chiedere una nuova fiducia. E i 5 stelle non chiudono a un’ipotesi di questo genere, come ha detto la capogruppo al Senato Maria Domenica Castellone: “C’è tutta la nostra disponibilità a dare la fiducia al governo in una eventuale verifica a meno che Draghi non dica che vuole smantellare il reddito cittadinanza o demolire pezzo per pezzo ogni nostra singola misura, dal decreto dignità al cashback”. Ora che le dimissioni sono state annunciate, quindi, cosa farà Mattarella? Le accetterà senza riserve, sciogliendo le Camere oppure conferendo un nuovo incarico di govero? Oppure – più probabile – tenterà di convincere Draghi ad andare avanti, ripresentandosi alle Camere per farsi riconfermare la fiducia?

L’auspicio di Renzi – Certo, nel caso in cui i 5 stelle votassero la fiducia al govermo, non ci sarebbe più alcuna crisi. E dunque non ci sarebbe alcuna nuova maggioranza. Non si verificherebbe cioè l’auspicio di Matteo Renzi, che al Senato ha detto senza mezzi termini di puntare su un Draghi bis senza i 5 stelle. A tratti il leader d’Italia viva è sembrato quasi strattonare il premier dalla giacchetta: “Faccio un appello al presidente del Consiglio. Abbiamo tutti fatto riferimento alla responsabilità e vale per tutti. Io sono un suo estimatore, ma dico che nulla giustifica ora la fermata del Governo, deve andare avanti e finire le sue attività legate al Pnrr e poi l’anno prossimo andremo a votare. In questa situazione pensare di utilizzare schiamazzi diurni per bloccare attività che serve al Paese è inaccettabile”. E anche dopo le dimissioni ha ribadito il concetto: “Draghi ha fatto bene, rispettando le Istituzioni: non si fa finta di nulla dopo il voto di oggi. I grillini hanno fatto male al Paese anche stavolta. Noi lavoriamo per un Draghi-Bis da qui ai prossimi mesi per finire il lavoro su Pnrr, legge di bilancio e situazione ucraina”, scrive su Twitter.

Draghi ha fatto bene, rispettando le Istituzioni: non si fa finta di nulla dopo il voto di oggi. I grillini hanno fatto male al Paese anche stavolta. Noi lavoriamo per un Draghi-Bis da qui ai prossimi mesi per finire il lavoro su PNRR, legge di Bilancio e situazione ucraina. — Matteo Renzi (@matteorenzi) July 14, 2022

Chi vuole il Draghi bis – Praticamente la stessa posizione di Forza Italia, che vorrebbe un Draghi bis senza i 5 stelle ma soprattutto senza i ministri dei 5 stelle: poltrone in più da spartire in una maggioranza più piccola. “Se qualcuno non voterà la fiducia, oggi nascerà una nuova maggioranza di governo. Immagino che il ministro D’Incà trarrà le debite conseguenze come i suoi colleghi ministri e sottosegretari, che invece rimangono imbullonati alla loro poltrona. Roma brucia e puzza e voi uscite dall’Aula per un termovalorizzatore”, ha detto Anna Maria Bernini, la capa dei senatori berlusconiani che aveva preparato per l’occasione un discorso dai toni solenni, rovinato dalle risate dai compagni di banco, a cominciare da Licia Ronzulli, la più vicina all’uomo di Arcore. Molto più seria l’atmosfera ai banchi del Pd, dove la capogruppo Simona Malpezzi ha spiegato di riterenere “che non siano venute meno le ragioni per cui è nato questo governo di unità nazionale e che anzi il quadro internazionale le rende ancora più urgenti”. Più o meno lo stesso concetto espresso poco dopo da Enrico Letta: “Penso che si debba andare verificare se la maggioranza vuole andare avanti oppure no e questo può avvenire solo in Parlamento. Abbiamo sempre pensato che questo governo ha la sua unicità e debba continuare con questo formato e in questo perimetro, ma è fondamentale uscire da questo dibattito fuori dai ruoli istituzionali”.

Il signor Altrove – Più sfumata la posizione della Lega, che non ha fatto intervenire il capogruppo Massimiliano Romeo ma il senatore Paolo Tosato per dire essenzialmente due cose: il partito di Matteo Salvini avrebbe votato la fiducia. Ma poi, se non si riesce ad andare avanti “si prenda atto e si vada al voto”. Come dire: i leghisti non sono riusciti neanche questa volta a sciogliere il nodo interiore tra maggioranza e opposizione. Anche perché di Leghe ne esistono almeno due. “Governo finito? Beh, ci sono sempre i tempi supplementari…”, dice il ministro per lo sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti. Più netta, come è ovvio, la posizione di Fratelli d’Italia, unico partito che fino a poche ore fa non sosteneva l’esecutivo. E pure l’unico a tifare per il voto anticipato visti i sondaggi. Il capogruppo Luca Ciriani ha gettato uno sguardo ai banchi del governo e ha deciso di prendersela col bersaglio grosso: “Noi ci aspettavamo che in un momento così grave e difficile per la politica italiana, in cui non sappiamo se ci sarà ancora un governo o no, che se c’è un posto dove il presidente del Consiglio dovrebbe stare è quello lì, al Senato della Repubblica, perché ci vogliamo confrontare con il presidente del Consiglio non con i banchi vuoti di un governo fantasma”. Draghi, però, al Senato non c’era. D’altra parte non è un caso se ai tempi della Banca d’Italia lo chiamavano il “signor Altrove“, come racconta un numero del mensile Millennium.