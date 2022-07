Interi ettari di bosco che bruciano. È lo scenario del Yosemite National Park, in California, dove fiamme e fumi tossici stanno inghiottendo un’area boschiva che ospita oltre 500 sequoie giganti in grado di vivere fino a 3000 anni. L’incendio è partito giovedì 7 luglio per poi allargarsi nel fine settimana tra il 10 e l’11 luglio. Nel giro di pochi giorni le zone pervase dalle fiamme sono quasi raddoppiate, mettendo a rischio il Mariposa Groove dove si trovano le sequoie più grandi del mondo. Rimangono ancora sconosciute le cause dell’enorme rogo.