Da una parte il Movimento 5 stelle che non ha votato il decreto Aiuti alla Camera e che giovedì potrebbe replicare la stessa decisione al Senato. Dall’altra la Lega che fa ostruzionismo in Parlamento per ritardare l’arrivo in aula delle leggi sulla cannabis e sullo Ius scholae. Sulla sfondo c’è la richiesta di una “verifica di maggioranza” di Silvio Berlusconi, rilanciata anche da Matteo Renzi e dalla stessa Lega. All’interno del governo di Mario Draghi la tensione non è mai stata così alta. Ecco perché non desta particolare scalpore la decisione del premier di salire sul Colle più alto di Roma per conferire col capo dello Stato.

Il colloqui tra il presidente del Consiglio e Sergio Mattarella è durato circa 40 minuti e secondo le agenzia è servito per passare “in rassegna i temi di politica internazionale e nazionale”. In realtà è assai probabile che il colloquio sia stato dedicato alla tenuta della maggioranza. Dopo le frizioni dei giorni scorsi, culminate con l’incontro con Giuseppe Conte, oggi i 5 stelle hanno deciso di uscire dall’aula della Camera, non votando il decreto Aiuti. Un segnale preciso visto che giovedì lo stesso provvedimento è atteso al Senato. Se da Draghi non dovesse arrivare alcun segnale di apertura sui 9 punti messi sul tavolo da Conte nei giorni scorsi, è probabile che i 5 stelle decidano di defilarsi. E a quel punto è lecito aspettarsi un segnale anche dalla Lega. Da tempo il partito di Matteo Salvini vive con sofferenza i tentativi del M5s di allontanarsi dall’orbita Draghi. È noto, infatti, come una parte del Carroccio soffra il “mal di governo”: non stare all’opposizione del governo Draghi continua a far perdere consensi, tutti a favore di Fratelli d’Italia. E infatti proprio nel giorno in cui i 5 stelle non hanno votato il decreto Aiuti, i leghisti hanno lanciato un’azione di ostruzionismo alla Camera. Una strategia che punta a ritardare l’arrivo in aula delle norme sulla cannabis e sullo Ius scholae, notoriamente invise alla destra.

In più il Carroccio ha raccolto l’assist servito da Berlusconi, che ha chiesto a Draghi di fare una verifica in maggioranza. “Bene la richiesta di chiarimento sull’attività del governo, a cui aggiungiamo la necessità di stoppare le leggi su droga libera e cittadinanza facile. Non è questo che si aspettano gli italiani da questa maggioranza!”, fanno sapere fonti del Carroccio. Pure Matteo Renzi coglie la palla alzata da Forza Italia e si unisce al coro di chi vuole una verifica di maggioranza: “Se il Movimento Cinquestelle se ne va, a maggior ragione è un tema da affrontare tuti insieme con il presidente del consiglio”. Dichiarazioni che sembrano volere aprire la strada a un Draghi bis. Nei giorni dell’alta tensione con Conte, lo stesso Draghi aveva detto che senza i 5 stelle il suo governo non ci sarebbe stato più. Una posizione smetita dai numeri: anche senza i parlamentari del M5s la maggioranza attuale reggerebbe. Ecco perché Renzi insiste su questo punto: “È chiaro che se non c’è più il M5s, per me si può andare avanti anche senza; bisogna però vedere se ci sono la volontà e i numeri e su che cosa. Qui c’è da non perdere i soldi europei, il Pnrr, c’è da fare la legge di bilancio, poi forse qualcuno vuole fare la legge elettorale”. E mentre Renzi parla a Milano, margine della presentazione della presentazione del libro di Claudio Martelli, a Roma Draghi sale da Mattarella.