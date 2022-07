Il Red Bull Ring è protagonista dell’11esimo appuntamento stagionale di Formula 1. Il circuito austriaco, casa della Red Bull, è pronto per ospitare un fine settimana di cruciale importanza per la Ferrari. In questa tappa del mondiale, infatti, torna la Sprint Race, perciò il bottino di punti a disposizione, come ad Imola, è superiore rispetto al consueto. Un occasione da non perdere per la scuderia di Maranello. Il Cavallino ci arriva dopo aver trionfato con Carlos Sainz nell’ultimo Gp, a Silverstone, gara caratterizzata, però, anche dalle tensioni con Charles Leclerc a cui Mattia Binotto ha posto rimedio martedì 5 in una cena con il monegasco.

Sciolte le tensioni, tutto è pronto per affrontare il weekend stiriano dove – come detto – torna la Sprint race. Il format, di scena sabato 9 luglio, assegna punti aggiuntivi con il seguente sistema: 8 al primo, 7 al secondo, 6 al terzo, 5 al quarto, 4 al quinto, 3 al sesto, due al settimo e 1 all’ottavo. Ma come funziona? Dalle qualifiche del venerdì si determina l’ordine di partenza per la mini-gara del sabato, con Max Verstappen, il poleman della Q3, che sarà ricordato solo per le statistiche (non come l’anno scorso, che si conteggiava chi vinceva nella Sprint). La corsa è breve, di appena 100 km, con sosta ai box non obbligatoria. L’ordine di arrivo, oltre ad assegnare punti, determinerà la griglia di partenza per il Gp della domenica, dove verranno assegnati i classici 25 punti (più quello addizionale del giro veloce). Ecco tutte le informazioni per seguire il weekend di gare.

Questi gli orari del weekend

Palinsesto Sky (Dirette)

Sabato 9 luglio

Prove Libere 2: 12:30-13:30

Sprint Race: 16:30-17:15

Domenica 10 luglio

Gara: 15:00 – 17:00

Palinsesto TV8 (Differite)

Sabato 9 luglio

Sprint race: 20:15

Domenica 10 luglio

Gara: 18:00

Classifica: Verstappen 181 punti, Pérez 147, Leclerc 138, Sainz 127, Russell 111, Hamilton 93, Norris 58, Bottas 46, Ocon 39, Alonso 28, Gasly 16, Magnussen 15, Ricciardo 15, Vettel 15, Tsunoda 11, Zhou 5, Schumacher 4, Albon 3, Stroll 3, Latifi e Hulkenberg 0