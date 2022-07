“Make Rifles Great Again“. È lo slogan – mutuato dal “Make American Great Again” di Donald Trump – scelto dal candidato repubblicano al congresso in Arizona, Jerone Davison. Il politico è protagonista di uno spot, che ha sollevato le polemiche negli Stati Uniti, in cui affronta una dozzina di membri del Ku Klux Klan che cercano di aggredirlo. “I democratici dicono che non ne abbiamo bisogno, ma è l’unica cosa che salverà voi e la vostra famiglia”, dice Davison, riferendosi all’AR-15, il fucile semiautomatico che mostra nel filmato. Alla fine del video si vede il cappuccio bianco di uno dei suprematisti galleggiare nella piscina.