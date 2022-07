La star del basket statunitense Brittney Griner torna oggi in tribunale a Mosca per una nuova udienza del processo che la vede coinvolta per esser stata trovata in possesso di olio di cannabis. Sono passati quasi cinque mesi dall’arresto nell’aeroporto di Sheremetyevo, in Russia. La star delle Phoenix Mercury, due volte medaglia d’oro olimpica con gli Usa a Rio 2016 a Tokyo 2020, rischia fino a 10 anni di carcere nel caso dovesse essere ritenuta colpevole. La detenzione di Griner è stata prolungata fino al 20 dicembre dopo che la seconda udienza era stata aggiornata a causa dell’assenza di due testimoni. Alta è la probabilità che il processo prosegua ancora per diversi mesi, tanto che nei giorni scorsi in patria sono aumentate le proteste e i sostenitori della cestista hanno chiesto al governo degli Stati Uniti di intervenire . La stessa Griner, qualche giorno fa, ha scritto al presidente Joe Biden chiedendo aiuto.

Dal canto suo, il Dipartimento di Stato americano, che ritiene l’olimpionica vittima di ingiusta detenzione, ha affidato il caso al capo negoziatore per gli ostaggi mentre la Casa Bianca ha reso noto che ieri, mercoledì 6 luglio, il presidente Biden ha chiamato la moglie di Griner per assicurarle di star facendo il possibile per ottenere il rilascio dell’atleta. Queste voci, però, hanno scatenato una reazione da parte della Russia che tramite il suo viceministro, Serghei Ryabkov, ha dichiarato: “Abbiamo una forma consolidata di discutere queste questioni. I tentativi americani di fomentare il clamore e fare rumore pubblicamente sono comprensibili, ma non aiutano a risolvere praticamente il caso“.