Nuova grana per il governo di Boris Johnson, investito dall’ennesimo scandalo a sfondo sessuale della politica britannica. E questa volta è la stessa posizione del premier ad aggravarsi. Al centro dell’ultima vicenda c’è Chris Pincher, costretto a dimettersi da deputy chief whip e dall’incarico cruciale di sorvegliare la disciplina del gruppo di maggioranza alla Camera dei Comuni, per essersi ubriacato in un gentlemen club di Londra e aver poi molestato due uomini, incluso un altro deputato.

Gli scandali – Per i conservatori britannici è l’ultimo scandalo sessuale in ordine di tempo: tra un deputato condannato per violenza sessuale, un altro che si è dimesso perché guardava video porno a Westminster durante le sedute parlamentari e un altro ancora arrestato per stupro. Il caso di Chris Pincher ha fatto tornare all’attacco l’opposizione laburista pronta a puntare il dito contro Johnson già pesantemente criticato per il cosiddetto Partygate, i ritrovi organizzati a Downing Street in violazione delle restrizioni anti-Covid imposte dallo stesso esecutivo fra il 2020 e il 2021. Questa volta però le dimissioni del deputy chief whip (incarico che nel sistema del Regno coincide con un ruolo di membro del gabinetto) non sono bastate e rischiano di mettere in crisi la stessa leadership interna di BoJo nel partito conservatore. Johnson è, infatti, accusato di avere coperto Pincher.

“Pincher di nome, pincher di natura” – In tanti hanno subito sottolineato che numerosi compagni di partito avevano già segnalato Chris Pincher come “potenziale molestare“, anche mentre lo scorso febbraio veniva promosso da viceministro dell’Edilizia a deputy chief whip (incarico affidatogli peraltro in passato pure da Theresa May, dopo un precedente sospetto messo a tacere nel 2017). Tanto più dopo le rivelazioni di Dominic Cummings, ex consigliere di Johnson dal dente avvelenato, secondo cui il premier in persona si sarebbe riferito al reprobo come “Pincher di nome, pincher di natura“: con un richiamo al verbo “to pinch“, nel senso di “dare i pizzicotti”. Subito però Downing Street si è affrettata a negare che Johnson fosse informato di denunce concrete contro Chris Pincher.

“Boris non dice la verità” – Adesso però la posizione di Boris Johnson si aggrava. Viene infatti ora accusato di aver saputo di una precedente segnalazione di “comportamento inappropriato” fatta contro il suo chiacchierato alleato già all’inizio del 2020, a dispetto del fatto che Downing Street abbia negato che il premier fosse a conoscenza di formali contestazioni su Pincher, ma solo di voci e di sospetti. Una linea contestata da lord Simon McDonald, all’epoca dei fatti segretario generale del Foreign Office, che ha inviato una lettera alla Commissione parlamentare sugli standard di condotta ministeriali in cui afferma che il governo “non sta dicendo la verità“. Secondo McDonald, la segnalazione del 2020 fu seguita da un’investigazione interna affidata a lui stesso in base alla quale quel comportamento non fu ritenuto meritevole di una sanzione disciplinare, il viceministro “non venne esonerato” e si dovette “scusare”. Non solo: l’ex diplomatico ricorda d’aver fatto rapporto all’inizio e alla fine della vicenda all’allora ministro degli Esteri (e attuale vicepremier) Dominic Raab, dicendosi certo che lo stesso abbia informato Johnson, perché “me lo disse”. Raab ha subito smentito in un’intervista di aver coinvolto “direttamente” il primo ministro, visto che lo stesso McDonald non ritenne in ultimo di dover sanzionare l’accaduto con richieste di provvedimenti disciplinari.

Il voto di sfiducia – Una vicenda che rischia di alimentare i problemi interni allo stesso partito del premier. Sfuggito un mese fa, con numeri risicati, a un voto di sfiducia interno sulla sua leadership di partito, secondo le regole in corso non rischierebbe un altro voto di sfiducia, se non tra un anno. Ma le ultime novità sembrano poter rianimare l’opposizione interna in casa Tory, dove i ribelli – stando al Times – puntano ora su una modifica delle regole di partito con l’idea di provare a riproporre un voto di sfiducia sulla leadership di BoJo già entro fine anno, forse a fine luglio. E questa volta il risultato potrebbe essere molto diverso.