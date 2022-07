Molti morti e feriti e un giovane di 22 anni arrestato. La polizia di Copenaghen, in conferenza stampa, non ha fornito molte informazioni specifiche sull’assalto avvenuto in un centro commerciale domenica pomeriggio. L’ispettore capo Søren Thomassen, rispondendo alle domande dei cronisti, non ha escluso la presenza di più aggressori e ha invitato chi fosse presente a fornire informazioni utili alle indagini. “È troppo presto per dire qualcosa sul movente ed è anche troppo presto per riferire se la polizia abbia ricevuto informazioni che potrebbero indicare un attacco futuro” ha detto l’ufficiale che non ha voluto commentare l’ipotesi che l’autore della strage possa essere uno squilibrato. Non è quindi escluso il terrorismo. L’attacco è avvenuto Field ad Amager, che si trova vicino all’aeroporto. Poco dopo molte si sono viste persone in fuga e scene di panico. “Siamo presenti in gran numero e massicciamente al Fields, dove abbiamo ricevuto segnalazioni di spari” ha scritto sull’account Twitter la polizia chiedendo a chiunque abbia visto, sentito o filmato qualunque cosa di riferirlo alla polizia stessa sul posto o di chiamare il numero delle emergenze.

En person er anholdt i forbindelse med skyderiet i Fields. Vi har fornuværende ikke mulighed for at fortælle mere om vedkommendes identitet. Vi er massivt tilstede i Fields og arbejder på at danne os et overblik. Vi opdaterer her, så snart vi kan #politidk https://t.co/84Df2mspVD — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) July 3, 2022

Una testimone che si trovava nel centro commerciale Fields di Copenaghen al momento della sparatoria avvenuta nel pomeriggio, Thea Schmidt, riferisce all’emittente locale Tv2 di avere sentito almeno tre spari. La donna racconta a Tv2 che si trovava con un’amica in un ristorante all’ultimo piano quando ha visto molte persone che all’improvviso si sono precipitate verso l’uscita, a quel punto ha sentito uno sparo. La testimone aggiunge che, mentre correva verso l’uscita, ha sentito poi altri due spari nel mall, mentre tutti correvano fuori il più velocemente possibile. Diversi testimoni hanno riferito a Tv2 di scene di panico. La stessa emittente ricorda che nelle immediate vicinanze del centro commerciale il cantante britannico Harry Styles dovrebbe tenere un concerto alla Royal Arena alle 20. Concerto confermato dagli organizzatori: “”Il nostro personale della sicurezza è in stretto contatto con la polizia che ha il controllo della situazione. La polizia si è detta d’accordo che il concerto vada avanti secondo i piani”, scrive Live Nation Denmark su Facebook, spiegando che “già più della metà del pubblico è all’interno” e che stanno facendo in modo di far entrare gli spettatori “il più rapidamente e silenziosamente possibile”.

Bbc riferisce che tutte le strade che portano al mall sono state chiuse e che anche la linea della metropolitana che collega la zona al centro è stata chiusa. Sul posto ci sono ambulanze, vigili del fuoco e polizia. Anche un altro testimone, Laurits Hermansen, parlando con l’emittente danese DR ha riferito di avere sentito “tre o quattro spari”. Hermansen racconta che si trovava in un negozio di vestiti nel mall con la sua famiglia: gli spari erano “veramente forti. Sembrava che gli spari fossero stati esplosi proprio accanto al negozio”. “Mi hanno urlato ‘sdraiati, sdraiati. Qualcuno sta sparando’. Sono andato sotto il bancone del bar e mi sono sdraiato e sono rimasto lì immobile, fino all’arrivo della polizia”. E’ il racconto – secondo quanto riporta il sito danese Jylland Post – di una delle persone che era nel centro commerciale di Copenaghen. “Ho sentito almeno 15 spari, era tutto irreale, come in un film”, aggiunge scioccato.