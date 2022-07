“Volevo dirvi che la mia eterosessualità ha vacillato, nel sogno c’era questa ragazza bellissima con delle gambe strepitose e io sono rimasta così (a bocca aperta, ndr)”. A parlare è Levante che in alcune stories su Instagram ha raccontato un sogno fatto, come riporta Today.it.

La ragazza nel sogno, continua la cantante, che ha da poco avuto una figlia, Alma Futura, insieme al compagno Pietro Palumbo, “ho pensato proprio che fosse stupenda”. “Questo per dire, e non sto scherzando, che non mi pongo dei limiti nella vita, perché che ne so… Però sono rimasta piacevolmente colpita – dice ancora nelle stories – e poi ho pensato che il mio tipo di donna sarebbe molto semplice, molto diversa da me, senza tatuaggi, con uno stile molto easy, come quelle che mi stavano sul ca**o al liceo ma che adesso apprezzo”. Claudia Lagona poi continua la descrizione della donna del sogno: “Aveva le ballerine, i capelli color oro e le gambe abbronzate di chi è già stato al mare. In barca…”.