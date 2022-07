Si stanno avvicinando i tanto attesi saldi estivi: partiranno in quasi tutte le regioni italiane il primo weekend di luglio. Analizzando i dati degli scorsi saldi invernali, si vede come circa il 40% della popolazione ha usufruito dei ribassi, con una spesa media di 150 euro a testa, numeri che evidenziano una ripresa del settore e che fanno ben sperare per questi sconti estivi. “L’indirizzo emerso in sede di Conferenza delle Regioni di mantenere una data unica saldi al primo sabato di luglio, pur spiazzando alcuni territori, risponde all’esigenza di riequilibrare un mercato condizionato dai lockdown e di evitare ulteriori confusioni tanto ai consumatori quanto agli operatori del dettaglio moda”: così dichiara Giulio Felloni, il presidente di Federazione Moda Italia-Confcommercio. “La data unica, soprattutto in un momento così delicato per il ritorno ad una nuova normalità, evita una inutile competizione tra regioni”, spiega il presidente. È bene ricordare ai compratori che gli esercenti sono obbligati ad esporre il prezzo originale, il prezzo scontato e la percentuale di sconto di ogni prodotto e che invece, non è obbligatorio il cambio dopo l’acquisto.

A seguito il calendario delle date regione per regione:

Sicilia: 1 luglio – 15 settembre

Lazio: 2 luglio – 13 agosto

Liguria: 2 luglio – 16 agosto

Calabria, Campania, Lombardia, Sardegna, Valle D’Aosta: 2 luglio – 30 agosto

Abruzzo, Emilia-Romagna, Marche, Molise, Toscana, Umbria, Veneto: 2 luglio – 31 agosto

Basilicata: 2 luglio – 2 settembre

Puglia: 2 luglio – 15 settembre

Piemonte: 2 luglio – 27 settembre

Friuli Venezia Giulia: 2 luglio – 30 settembre

Trento e provincia: i commercianti determinano liberamente i periodi di 60 giorni di saldi

Alto Adige: i periodi variano, sono 15 luglio – 12 agosto o 19 agosto – 16 settembre