Mario Draghi e Giuseppe Conte dovevano incontrarsi oggi. Così almeno aveva detto in un primo momento il leader del M5s che ai microfoni di Agorà estate aveva confermato: “Sì, vedrò Draghi oggi”. L’incontro, però, deve essere stato rinviato a lunedì prossimo. Così almeno hanno fatto sapere fonti del governo, aggiungendo che nel pomeriggio i due si sentiranno al telefono. Oggetto della discussione: le tensioni dei giorni scorsi.

Il presidente del Consiglio e il suo predecessore, ora presidente del M5s, negli scorsi giorni hanno vissuto momenti di tensione dopo le rivelazioni riguardo le conversazioni del primo con Beppe Grillo. Giovedì Draghi ha negato di aver mai chiesto la rimozione di Conte perché “inadeguato”: “Non ho mai fatto queste dichiarazioni”, ha assicurato. L’ex premier aveva detto di essere “sconcertato” e già mercoledì i due si erano sentiti telefonicamente una prima volta.

E a proposito dei messaggi che, stando alle ricostruzioni M5s, si sarebbe scambiato con il garante del Movimento, ha detto di “non averli trovati”: “Mi dicono che ci sono riscontri oggettivi: vediamoli, li aspetto”. “Non ho mai fatto queste dichiarazioni”, ha detto Draghi. “Non sono mai entrato e non ho mai pensato di entrare nelle dinamiche delle forze politiche, io lavoro nell’interesse degli italiani e non capisco perché mi si voglia tirar dentro a questa faccenda, a cui sono estraneo”. E parlando della tenuta dell’esecutivo, il presidente del Consiglio ha affermato: “Il governo non c’è senza il M5s”.