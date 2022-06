Il bombardamento russo su Kremenchuk, nella regione centro-orientale di Poltava, ha colpito “un centro commerciale, dove c’erano più di mille civili. Il centro commerciale è in fiamme, i soccorritori stanno lottando per spegnere l’incendio, il numero delle vittime è impossibile da immaginare”. Lo ha dichiarato su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, affermando che l’obiettivo non costituiva “nessun pericolo per l’esercito russo” e non aveva “nessun valore strategico”. Insieme al messaggio, Zelensky ha pubblicato un video della struttura in fiamme, avvolta da un’enorme nube di fumo nero, con un mezzo dei vigili del fuoco nei pressi e diverse persone all’esterno