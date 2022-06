Non c’è stata l’espulsione, sulla quale il consiglio nazionale del Movimento 5 Stelle ha discusso per oltre 4 ore nella notte di domenica, di Luigi Di Maio dal partito. Ma il ministro degli Esteri, finito sotto il fuoco di un’ala pentastellata dopo le sue dichiarazioni in risposta alla richiesta di stop di invio di armi all’Ucraina, rimane sotto accusa. Lo confermano anche le parole del leader Giuseppe Conte, col quale si sta consumando uno strappo interno sempre più evidente, che nel corso del vertice di è detto “molto rammaricato” per le parole usate dal capo della Farnesina con le quali, in sostanza, quest’ultimo ha sottolineato che non c’è spazio per posizioni che non siano collocate nell’arco dell’Alleanza Atlantica. Ma tra i 14 membri che hanno preso parte alla discussione, secondo un’indiscrezione pubblicata da Adnkronos, è emersa chiaramente la preoccupazione per una “implosione del Movimento” nel caso in cui non si riesca a ricompattarsi. Ai vertici e a Beppe Grillo in persona, che giovedì si recherà a Roma, se si vuole evitare una spaccatura definitiva, non rimane che cercare di ricucire i rapporti tra l’ala più dura, secondo cui il il ministro degli Esteri si sarebbe allontanato dalle origini e avrebbe ormai altri progetti, e chi invece teme una scissione e vuole quindi che lo scontro rientri. Il primo a rilasciare dichiarazioni post-vertice è il presidente della Camera, Roberto Fico: “Arrabbiati e delusi da Di Maio. Ha parlato di posizioni che nel Movimento non esistono. Sta costruendo altro? Lo vedremo solo vivendo”.

Nel corso delle quattro ore di riunione notturna – in parte in presenza, in parte in videoconferenza – con i componenti del Consiglio, è stata ribadita la linea sulla risoluzione che dovrà essere votata al Senato martedì, in concomitanza con le comunicazioni del premier Mario Draghi prima di partire per Bruxelles: il Movimento continuerà nella mediazione con il resto della maggioranza sulla risoluzione unitaria, ribadendo la centralità del Parlamento, ma senza creare problemi. Nessun riferimento perciò alle armi, ma a una de-escalation militare e alla centralità del Parlamento. In mattinata i membri del Consiglio si sono riuniti nuovamente per limare le ultime parti del verbale finale.

Ma all’interno del gruppo, alcuni componenti hanno sottolineato i rischi che emergerebbero da una frattura interna. Come scrive Adnkronos, è stato l’ex ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, a chiedere di evitare attacchi personali, il muro contro muro, la lotta tra fazioni. Come lui, altre voci hanno chiesto di evitare la guerriglia interna. Bonafede ha sollevato la questione richiamando l’intervista su Repubblica del vicepresidente grillino Riccardo Ricciardi che ha parlato del responsabile della Farnesina come un ‘corpo estraneo’ al Movimento. Parole che a suo parere possono solo danneggiare il M5s e per questo ha invitato Ricciardi alla compattezza e all’unità, evitando attacchi personali “che finiscono per fare male a tutti, ledendo innanzitutto il Movimento”. Chiara Appendino ha invece messo in guardia dal rischio “Armageddon” – ovvero che il Movimento imploda proprio a causa della guerra interna – e che potrebbe scaturire da una comunicazione aggressiva, dagli attacchi ad personam, dal braccio di ferro tra fazioni.

A rompere con la posizione espressa dal Consiglio e da diversi membri del partito, nelle scorse ore, era stato proprio Di Maio prendendone le distanze: “Ricordo innanzitutto a me stesso che abbiamo precise responsabilità. In ballo c’è il futuro dell’Italia e dell’Europa. La prossima settimana in Parlamento si voterà la risoluzione sulla posizione che il Governo porterà avanti ai tavoli europei”, aveva commentato Di Maio. “Da ministro degli Esteri della Repubblica Italiana ho ribadito e continuerò a ribadire che l’Italia non può permettersi di prendere posizioni contrarie ai valori Euro-Atlantici“, aveva scritto in una nota. “Vengo accusato dai dirigenti della mia forza politica di essere atlantista ed europeista. Lasciatemi dire che, da ministro degli Esteri, davanti a questa terribile guerra rivendico con orgoglio di essere fortemente atlantista ed europeista“.

Fonti interne alla riunione sostengono però che le parole di Di Maio si basino su un principio inesistente: “La linea euroatlantica non è mai stata messa in discussione”, sostengono. Lo dimostrerebbe il fatto che la bozza redatta da alcuni senatori pentastellati che chiedeva lo stop alle armi a Kiev “non è mai stata condivisa”. Era stato proprio questo documento, una volta messo in circolazione, a scatenare lo scontro. “Ci disallinea dall’alleanza della Nato e dell’Ue” e “se ci disallineiamo dalla Nato mettiamo a repentaglio la sicurezza dell’Italia”, aveva commentato proprio Di Maio. Parole che gli sono costate le ire dei ‘contiani’, in particolare del vicepresidente del Movimento, Riccardo Ricciardi, che lo aveva definito “un corpo estraneo” auspicando provvedimenti. Di qui l’ipotesi, rimbalzata per tutto il giorno, di un’espulsione (o auto-espulsione) del ministro degli Esteri. Che da parte sua non ha fatto alcun passo indietro. E nemmeno il Consiglio nazionale – che comunque tecnicamente non avrebbe potuto farlo – pare voglia seguire questa strada. Almeno per ora.

Maggiori chiarimenti dovrebbero arrivare in mattinata, quando è attesa la nota finale delle riunione. Lo scontro però appare solo in stand-by e potrebbe ripresentarsi in futuro, quando il Paese avrà risolto almeno alcune delle emergenze alle quali è chiamato a far fronte, dalla crisi ucraina, appunto, a quella economica ed energetica, senza dimenticare il coronavirus. Chi potrebbe disinnescare quella che è una potenziale bomba nel cuore del Movimento è proprio il suo fondatore, Beppe Grillo, che nelle ore passate non è intervenuto direttamente sulla questione ma ha lanciato messaggi chiari. Soprattutto quello sul rispetto della regola dei due mandati, invisa proprio a Di Maio, che per Grillo però “previene il rischio di sclerosi del sistema di potere, se non di una sua deriva autoritaria, che è ben maggiore del sacrificio di qualche (vero o sedicente) Grande Uomo”.

Intanto, tra i primi a parlare dopo il vertice, nella mattinata di lunedì, c’è il presidente della Camera, Roberto Fico, che ha trasmesso il clima all’interno del Movimento: “In questo momento ci sono delle frizioni all’interno del Movimento, è vero, però io non riesco proprio a comprendere che il ministro degli Esteri attacchi su delle posizioni rispetto alla Nato e all’Europa che assolutamente nel Movimento non ci sono e di cui non si sta dibattendo, non si sta dibattendo ora e non si stava dibattendo prima”. E ha poi ribadito il concetto: “Il Movimento è saldamente ancorato all’Unione europea, abbiamo combattuto in Europa per avere i fondi del Recovery fund e sulla Nato non c’è alcuna discussione in corso, è saldamente ancorato al Patto Atlantico”. A chi gli parla di uno scontro in corso tra Conte e Di Maio, la terza carica dello Stato risponde che “non c’è alcun Conte-Di Maio, state sbagliando prospettiva. L’unica cosa che c’è è, al massimo, Movimento-Di Maio perché attaccare il M5S su posizioni che non sono in discussione dispiace a tutta la comunità del Movimento. È questo il punto”.

Anche sul tema di una possibile strategia dimaiana per cercare un distacco dal Movimento e costruire una sua corrente, forte di un buon bacino di voti, in vista delle elezioni del 2023 Fico non offre risposte certe, ma non esclude la possibilità: “Non ho idea di quello che fa Luigi su una costruzione di altro, perché non ne ho contezza. Poi, se si sta costruendo qualcos’altro, lo vedremo solo vivendo“. E a chi gli chiede di una possibile espulsione risponde che non ne vuole parlare.