Emmanuel Macron ha perso la maggioranza assoluta all’Assemblée Nationale. Un vero e proprio schiaffo per il presidente della Repubblica francese appena rieletto e che ora dovrà fare i conti con dei numeri in Parlamento molto meno stabili della scorsa legislatura. La sua coalizione “Ensemble” ha ottenuto, secondo le prime proiezioni del ballottaggio delle legislative, 224 seggi contro i 149 dell’alleanza Nupes guidata da Jean-Luc Mélenchon. Risultato storico per il partito di Marine Le Pen: il Rassemblement National ottiene addirittura 89 seggi. Per la politica francese si apre uno scenario molto diverso da quanto avvenuto negli scorsi anni: la maggioranza di governo, ben lontana dalla soglia dei 289 seggi della maggioranza assoluta, dovrà cercare assi e accordi, da valutare volta per volta e sui singoli testi. Un gruppo che potrebbe arrivare in soccorso di Macron è sicuramente la destra dei Republicains con i suoi 78 deputati. Secondo le stime di Elabe per Bfmtv, l’astensione finale sarà al 54%: più alta rispetto al primo turno di domenica scorsa (52,49%), ma più bassa rispetto al secondo turno delle scorse legislative nel 2017 (57,36%).

La sconfitta di Macron – La botta per il presidente della Repubblica, appena rieletto, è destinata a cambiare le sorti del suo secondo mandato. La République en Marche, il partito di Macron, che solo cinque anni fa aveva preso da solo più di 300 parlamentari, in questa tornata se ne deve accontentare di 148. A questi si aggiungono i 44 di Modem e i 26 di Horizon (il partito dell’ex premier Edouard Philippe). I segnali di sfiducia dell’elettorato sono arrivati molto chiaramente. Sui territori infatti, sono stati sconfitti diversi fedelissimi del presidente: la ministra della Salute Brigitte Bourguignon è stata battuta a Pas-de-Calais dalla candidata del Rassemblement National. E, come deciso dallo stesso Macron dopo la formazione del governo, dovrà lasciare il governo. Ma non è la sola ad aver perso: sconfitti anche il presidente dell’Assemblea Nazionale, Richard Ferrand, e il capogruppo di En Marche in parlamento, Christophe Castaner. E’ stata invece eletta la prima ministra francese Elisabeth Borne con il 52,46% dei voti. “La nostra mano è tesa a tutti quelli che vogliono portare avanti il Paese”, ha detto la portavoce del governo francese Olivia Grégoire. Per il ministro delle Finanze Bruno Le Marie: “La Francia non è ingovernabile ma ci vorrà molta immaginazione per agire”.

La sinistra di Mélenchon primo gruppo d’opposizione – Il primo vincitore di questo ballottaggio elettorale è sicuramente Jean-Luc Mélenchon. Anche se, dopo aver mancato per un soffio la qualificazione al ballottaggio per le presidenziali, sperava di riuscire a mobilitare molti più giovani e astensionisti. Ma alla fine dovrà “accontentarsi” di disturbare l’equilibrio presidenziale: aveva sognato di costringere Macron alla coabitazione (quindi senza maggioranza), ma dovrà invece insidiare l’esecutivo sui singoli provvedimenti. Uno dei risultati però più sorprendenti per Mélenchon è stato sicuramente quello di essere riuscito a riunire la sinistra in un’unica coalizione. Secondo Ipsos, l’alleanza Nupes (Nuova unione popolare ecologista e sociale) ottiene 149 deputati, di cui 90 per La France Insoumise, 31 per gli Ecologisti, 22 per il Partito socialista e 13 Partito comunista. “La sconfitta del partito del presidente”, ha detto il leader di Nupes, “è totale e non c’è nessuna maggioranza. Noi non rinunciamo all’ambizione di governare il Paese“.

Il risultato senza precedenti di Le Pen – Ma è sicuramente tra i vincitori di questa serata anche Marine Le Pen: se non è riuscita a battere Macron alle presidenziali, ora può festeggiare il record storico di eletti di estrema destra. “Siamo riusciti ad eleggere un gruppo molto forte di deputati all’Assemblea, che d’ora in poi sarà ancora più nazionale. Sarà di gran lunga il più numeroso della storia della nostra famiglia politica”, ha dichiarato poco dopo i risultati.