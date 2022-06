Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro guida un corteo di motociclette per le strade di Manaus, la capitale dell’Amazzonia, lo Stato in cui sono stati assassinati il giornalista britannico Dom Phillips e l’esperto antropologo indigeno brasiliano Bruno Pereira. Bolsonaro si è recato a Manaus per partecipare a due eventi cristiani evangelici. Ha parlato in entrambi gli eventi, affrontando diversi argomenti, ma non ha menzionato gli omicidi dell’Amazzonia.