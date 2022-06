Doveva essere l’occasione per far sentire la voce del Movimento 5 stelle nel governo, si è trasformata nella resa dei conti definitiva tra Giuseppe Conte e Luigi Di Maio. Quasi sette giorni dopo il crollo M5s alle elezioni amministrative e alla vigilia delle comunicazioni di Mario Draghi in Parlamento, nel Movimento è scontro aperto sulla questione dell’invio di nuove armi all’Ucraina. In un clima di accuse incrociate che, così plateali, non hanno precedenti, la lite è scoppiata sulla bozza di risoluzione alla quale stavano lavorando alcuni senatori. Il motivo? Si chiede al governo l’impegno a non inviare più armi a Kiev. “Solo un punto di partenza”, si è affrettata a dire in tarda mattinata la capogruppo 5 stelle a Palazzo Madama Mariolina Castellone. “Stiamo lavorando al testo della maggioranza”. Ma la palla è stata presa al balzo dai dimaiani che, da ormai due giorni, accusano i contiani di voler mettere in crisi l’esecutivo. “Così mettono a rischio la sicurezza dell’Italia”, è stato il commento di Luigi Di Maio. A lui ha risposto il vicepresidente M5s Michele Gubitosa: “Fango inaccettabile, è un punto di non ritorno”.

Scambio di accuse tra ministri e vertici M5s – E’ bastato che Corriere della sera e agenzie di stampa anticipassero i contenuti della bozza e subito sono iniziati gli attacchi, da una parte e dell’altra. E soprattutto tra ministri e viceministre. Di Maio, Castelli e Todde infatti, proprio stamattina presenziavano a un evento della Confcommercio di Frosinone a Gaeta e, proprio da lì, hanno aperto le polemiche. La prima ad affrontare la questione è stata la viceministra M5s dell’Economia Laura Castelli, nota per essere molto vicina a Di Maio. Commentando la bozza, ha detto senza esitazione: “Io di sicuro non voterei una risoluzione, qualora presentata dal mio gruppo, che va fuori dalla collocazione storica dell’Italia”. Poco dopo, lo stesso ministro degli Esteri ha rincarato la dose ed è tornato ad accusare la linea del suo stesso partito: “C’è una parte del Movimento che ha proposto una bozza di risoluzione che ci disallinea dall’alleanza della Nato e dell’Ue, la Nato è un’alleanza difensiva, se ci disallineiamo dalla Nato mettiamo a repentaglio la sicurezza dell’Italia“. Sono frasi non molto diverse da quelle che Di Maio aveva pronunciato già ieri, ma ancora nessuno aveva visto i contenuti della bozza. Ma quelle che poche ore fa sembravano provocazioni ambigue, oggi suonano come lo strappo definitivo.

Infatti, se Giuseppe Conte tace, a parlare per i governisti sono stati i vicepresidenti Alessandra Todde e Michele Gubitosa. La prima, sempre da Gaeta, ha dato una storta di ultimatum: “Se stiamo per cacciare Di Maio? Parlando in una certa modalità ci si sta ponendo fuori dal Movimento”. Ancora più duro Gubitosa: “Le parole di Luigi Di Maio sono fango inaccettabile sul Movimento 5 Stelle e la sua comunità, nonché un danno all’Italia tale da rappresentare un punto di non ritorno. È gravissimo che un Ministro degli Esteri, in un periodo di guerra delicato come quello che viviamo, alimenti un clima di incertezza e di allarme intorno alla sicurezza del proprio Paese, accusando con delle palesi falsità la sua stessa comunità politica di attentare alle sue alleanze e credibilità internazionale”.

Il nodo armi e i tentativi di mediazione nella maggioranza – Il no all’invio di nuove armi all’Ucraina è un tema che agita il Movimento ormai da mesi. Conte, dopo il primo voto a favore del Movimento all’inizio del conflitto, si è sempre schierato contro. E proprio l’ex presidente del Consiglio ha sempre ribadito che i 5 stelle non avrebbero più sostenuto l’invio di nuovi armamenti. Il dibattito si è riaperto alla vigilia dell’intervento di Mario Draghi in Aula e proprio mentre i delegati della maggioranza stanno trattando per arrivare a una risoluzione che metta tutti d’accordo. “Non ci sarà un testo separato”, erano le ultime indiscrezioni arrivate dalla maggioranza. Ma questo prima che il M5s si spaccasse ulteriormente sulla questione. Ieri c’è stata una nuova riunione maggioranza-governo sulla risoluzione: nell’incontro sono stati affrontati tutti i punti all’odg, tranne quello delle armi rinviato a lunedì, alla vigilia delle comunicazioni di Draghi fissate per martedì al Senato e mercoledì alla Camera. Sulla questione armi “continueremo il confronto nel fine settimana. Qualcuno certamente tenterà forzature ma la mia impressione – ha spiegato all’Adnkronos un esponente della maggioranza che ha partecipato alla riunione con il governo – è che Conte voglia trovare un accordo. Ci sono le condizioni per una mediazione virtuosa, mettiamola cosi“.

La bozza del documento M5s – Il testo preparato da alcuni senatori M5s e circolato nelle ultime ore, prevede chiaramente lo stop all’invio di nuove armi. “Il conflitto in Ucraina”, si legge nella proposta di risoluzione, “dura ormai da oltre 100 giorni e sta assumendo sempre più le caratteristiche di una guerra di logoramento segnata dal mancato rispetto del diritto internazionale umanitario; il popolo ucraino sta difendendo strenuamente l’integrità territoriale del proprio Paese e sta combattendo per il proprio diritto all’autodeterminazione; dallo scoppio del conflitto l’Unione Europea ha inviato forniture militari all’Ucraina per almeno 2 miliardi di euro; Stati Uniti e Regno Unito hanno inviato armi a Kiev rispettivamente per 4,6 miliardi e un miliardo di dollari ed hanno già deciso ulteriori e ancor più consistenti forniture (anche di armi a lunga gittata)”. E poi la bozza continua: “L’Italia ha già emanato 3 decreti ministeriali che hanno previsto l’invio di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari; il supporto fornito in questi mesi dall’Unione Europea all’Ucraina da un punto di vista economico e finanziario, nell’accoglienza dei profughi e nonché nel sostegno alla capacità ucraina di difesa, dovrà essere accompagnato da un rafforzamento dell’azione diplomatica vista l’urgenza che il perdurare del conflitto impone”.

A un passo dalla scissione? – I 5 stelle, dalla loro nascita a ora, sono stati dati a un passo dall’implosione decine e decine di volte. Ma mai come in questo momento la scissione sembra possibile. E di fatto è già avvenuta. Dopo le accuse plateali tra Di Maio e Conte sulla sconfitta alle amministrative, ma soprattutto sulla linea da tenere in politica estera, pare davvero difficile riuscire a ricucire. A dimostrarlo sono le accuse pubbliche e non più le guerre intestine a suon di indiscrezioni: le fazioni interne non temono più di mostrarsi, segno che un piano B esiste ed è già in atto. Senza contare che le partite in gioco questa volta sono tante e una più di tutte preoccupa la pattuglia di parlamentari: il voto sulla regole del secondo mandato. Gli iscritti saranno consultati a breve e, soprattutto dopo l’assist di Beppe Grillo a Conte perché le regole non cambino, molti degli eletti sentono di non avere più speranze. Quindi sono pronti a tutto, anche a valutare rotture e nuove esperienze. Ecco perché, mai come in questo momento, i prossimi giorni saranno decisivi per conoscere le sorti del Movimento 5 stelle.